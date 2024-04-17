"Спелась" с Зеленским: Бардаш рассказал, как Сердючка безвозвратно увязла в русофобии

Украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, сделал ставку на культуру Запада и Владимира Зеленского, из-за чего теперь не может отказаться от своей русофобской позиции. Такое мнение высказал популярный музыкант и продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш.

Данилко продолжает давать мировые концерты и нисколько не пытается скрыть свои русофобские взгляды, а даже напротив — выставляет их напоказ. Многие сделали выводы, когда во время выступления певца на Евровидении в 2007 году зрители внезапно услышали вместо Dancing Lasha Tumbai слова Russia, goodbye! После этого произошёл скандал, положивший конец выступлениям Сердючки в России. Сам артист, к слову, утверждает, что всем послышалось.

"Насколько я помню, всё началось с того Евровидения, вся его нелюбовь к России. <...> Они с Зеленским спелись, и он не может сказать уже ничего другого. Всё. Он поставил на ту, на западную культуру. На тот гедонизм. Вся западная культура предлагает нам жить паразитами", — озвучил свою позицию Бардаш в интервью проекту "Так сказать".

Продюсер добавил, что культура имеет много общего с политикой и войной. Только в сравнении с пулями зона поражения песен значительно шире. А Данилко своими действиями уже убил себя и продолжает убивать культуру, как и многие российские деятели эстрады: юморист Максим Галкин*, певица Алла Пугачёва и музыкант Андрей Макаревич*, которые всё равно что больше не существуют для россиян. Кроме того, Бардаш затронул деятельность и других украинских артистов, назвав первостепенной ту роль, которую они сыграли, помогая киевскому режиму вести войну в Донбассе.

"Самую что ни на есть первостепенную. Я же помню: с Украины на Донбасс полетели ракеты, а у нас [на Украине] на первых каналах артисты выступают… Монатик тот же со своей песней "Кружим"… И вот мы так кружили — танцоры, фестивали… Отвлекли людей по максимуму, объяснили, что у них там в Донбассе "кондиционеры взрываются", — напомнил продюсер.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Данилко получил пожизненный запрет на въезд в Объединённые Арабские Эмираты. Судя по сообщениям украинской прессы, подлинность которых он подтвердил, артист стал персоной нон грата из-за разжигания межнациональной розни: во время корпоратива в Дубае он позволил себе публичные оскорбления в адрес Российской Федерации и граждан страны.