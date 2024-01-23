Получивший паспорт РФ музыкант Бардаш заявил, что Украины нет как государства
Получивший российское гражданство музыкант Юрий Бардаш заявил, что не боится лишиться украинского паспорта, если Верховная рада примет соответствующий закон. Кроме того, артист выразил мнение, что Украины как государства не существует.
"Чтобы забрать украинское гражданство, нужно, чтобы была такая страна. Я не считаю, что Украина как государство существует. А паспорт украинский мне абсолютно не нужен. Есть только лёгкая радость, что я теперь считаюсь гражданином Российской Федерации. Даже какая-то гордость присутствует", — сказал Бардаш в беседе с телеканалом "Звезда".
По словам продюсера, Украиной управляют "ворьё и бандиты". Музыкант осудил удары ВСУ по мирным жителям Белгорода и Донецка, а также оценил инициативу Владимира Зеленского лишать гражданства тех жителей Незалежной, кто получил российский паспорт.
Напомним, в 2022 году продюсер раскритиковал Зеленского из-за обстрелов Донбасса, после чего перебрался с Украины в Грузию. Артист опубликовал ролик, в котором объяснил свою позицию. Позже друзья рассказали Бардашу, что Зеленский послал за ним наёмников, чтобы те похитили его и вывезли в Киев. Через некоторое время музыкант переехал в Москву, где снял клип о жизни в России. А сегодня стало известно, что основатель музыкальных групп "Грибы", Quest Pistols и "Нервы" получил российское гражданство.
t.me / Философия Бардаша