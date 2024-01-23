Получивший паспорт РФ музыкант Бардаш заявил, что Украины нет как государства

Получивший российское гражданство музыкант Юрий Бардаш заявил, что не боится лишиться украинского паспорта, если Верховная рада примет соответствующий закон. Кроме того, артист выразил мнение, что Украины как государства не существует.

"Чтобы забрать украинское гражданство, нужно, чтобы была такая страна. Я не считаю, что Украина как государство существует. А паспорт украинский мне абсолютно не нужен. Есть только лёгкая радость, что я теперь считаюсь гражданином Российской Федерации. Даже какая-то гордость присутствует", — сказал Бардаш в беседе с телеканалом "Звезда".