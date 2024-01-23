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23 января, 10:26

Сбежавший с Украины продюсер Бардаш получил российское гражданство

Украинский музыкант Юрий Бардаш получил российский паспорт

Юрий Бардаш. Обложка © t.me / Философия Бардаша

Юрий Бардаш. Обложка © t.me / Философия Бардаша

Известный украинский продюсер и исполнитель, основатель музыкальных групп "Грибы", Quest Pistols и "Нервы" Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Фолловеры поздравили музыканта с этим событием и пожелали ему успехов в творчестве.

"Я достаю из широких штанин…" процитировал Бардаш слова из стихотворения Владимира Маяковского, сопроводив текст фотографией с российским паспортом.

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Напомним, в 2022 году продюсер раскритиковал Владимира Зеленского из-за обстрелов Донбасса, после чего перебрался с Украины в Грузию. Артист опубликовал ролик, в котором объяснил свою позицию. Позже друзья рассказали музыканту, что Зеленский послал за ним наёмников, чтобы те похитили его и вывезли в Киев. Через некоторое время Бардаш переехал в Москву, где снял клип о жизни в России.

Ян Поланин
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