Сбежавший с Украины продюсер Бардаш получил российское гражданство

Известный украинский продюсер и исполнитель, основатель музыкальных групп "Грибы", Quest Pistols и "Нервы" Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Фолловеры поздравили музыканта с этим событием и пожелали ему успехов в творчестве.