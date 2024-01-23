Сбежавший с Украины продюсер Бардаш получил российское гражданство
Украинский музыкант Юрий Бардаш получил российский паспорт
Юрий Бардаш. Обложка © t.me / Философия Бардаша
Известный украинский продюсер и исполнитель, основатель музыкальных групп "Грибы", Quest Pistols и "Нервы" Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Фолловеры поздравили музыканта с этим событием и пожелали ему успехов в творчестве.
"Я достаю из широких штанин…" — процитировал Бардаш слова из стихотворения Владимира Маяковского, сопроводив текст фотографией с российским паспортом.
Напомним, в 2022 году продюсер раскритиковал Владимира Зеленского из-за обстрелов Донбасса, после чего перебрался с Украины в Грузию. Артист опубликовал ролик, в котором объяснил свою позицию. Позже друзья рассказали музыканту, что Зеленский послал за ним наёмников, чтобы те похитили его и вывезли в Киев. Через некоторое время Бардаш переехал в Москву, где снял клип о жизни в России.