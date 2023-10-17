"Где братья все": Переехавший в РФ основатель "Грибов" рассказал, в какую Украину хотел бы вернуться

Украинский продюсер и певец, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш, который переехал в РФ, рассказал, в какую Украину хотел бы вернуться. По его словам, там должны быть рады русским.

"Где рады русским. Где братья все. Брат, брат, сестра. Вот это Украина. Когда это случится, когда немножко спадёт этот морок, я не знаю. Но думаю, что это произойдёт. Сейчас только вот освободим, и ликбез начнётся. И этот ликбез должен людей… Я вам так скажу. Только освободим, там поднимутся русские люди", — отметил Бардаш в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что русские — первые, кто не даст спуску нацистам, которые сейчас пока "банкуют". Бардаш надеется, что мы всё это увидим.

"Надеюсь, что будет единение, и песня "Между нами тает лёд" группы "Грибы", что мы ещё её споём. И ещё будет большой тур, где будут петь эту песню все народы. Все народы России!"— заключил продюсер.