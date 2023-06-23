"Я устал, иду на дно": Почему актриса Ирина Горбачёва сбежала из Киева и развелась с лидером группы Quest Pistols Звезда популярного российского сериала "Чики" Ирина Горбачёва призналась, что развелась со своим мужем, фронтменом украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Ещё недавно они жили на Украине. Чем сейчас занимаются бывшие супруги? 22 июня, 23:40 Антон Савлепов, Ирина Горбачёва. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoliyanatolich, © Getty Images / Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket

Как жили актриса Горбачёва и музыкант Савлепов

Савлепов прошёл путь многих предателей из шоубиза: он состоялся и зарабатывал миллионы в Москве, а сейчас открыто презирает Россию и русских. Его уже бывшая жена Ирина Горбачёва до начала СВО жила с любимым в Киеве, пользовалась популярностью в местной богемной тусовке, а позже, если верить украинским СМИ, даже поддержала Украину в конфликте.

После появления Горбачёвой на ММК-2023 украинская богема припомнила актрисе её место рождения, жизнь в Киеве среди "нацистов и бандеровцев" и признания в любви к Украине. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoliyanatolich

Однако теперь, по мнению тамошней прессы, актриса переобулась: в соцсетях уже нет компрометирующих её постов, а этой весной она появилась на красной дорожке ММК-2023. После этого украинские СМИ и блогеры припомнили ей и признания в любви к Украине, и жизнь в Киеве, и даже то, что россиянка Горбачёва родом из Мариуполя. А её украинский супруг-русофоб сразу же поспешил откреститься от девушки: "Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина, как взрослый человек, принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", — написал Савлепов.

Интересно, что сам музыкант — носитель русской фамилии, родился в Харьковской области под Купянском, в посёлке городского типа Ковшаровке, почти на границе с Россией. Всю жизнь артист говорил по-русски и недавно в интервью какому-то украинскому подкасту даже признался, что у него в роду русские. Впрочем, тут же заявил, что, мол, лучше быть мёртвым, чем русским.

Савлепов считает, что лучше быть мёртвым, чем русским. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Антон Петруков

Что известно про Савлепова и Quest Pistols

Артист с ранних лет занимался хореографией, в юности, как и многие его сверстники, крутил новомодный брейк-данс сначала на улицах, а позже — под руководством своего будущего продюсера Юрия Бардаша, который в тот момент был хореографом и руководителем балета Quest.

В то время Бардаш искал способы зарабатывать на танцах, возил свою труппу по всей стране, и постепенно балет стал набирать популярность. Участники начали сниматься в клипах раскрученных украинских артистов, а в 2007 году Бардаш решил, что его подопечным пора запеть и самим. Так появились трио Quest Pistols и песня "Я устал", сразу взорвавшая украинские хит-парады.

Первый состав группы, который поехал покорять Москву ещё в 2007 году. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Дебютный альбом группы "Для тебя" по итогам года стал платиновым. И после всего двух туров по Украине группа отправилась покорять Москву. С тех пор коллектив стал обладателем наград MTV Europe Music Awards и "Золотой граммофон". Единственное, чего не удалось достичь группе, — поехать на Евровидение. На европейский конкурс музыканты пытались попасть трижды, в том числе и как российский коллектив.

Яркий успех позволил жить на широкую ногу всем участникам проекта: Юрий Бардаш в Москве открыл фирму "Кружева", которая занялась организацией концертов Quest Pistols Show, а также других проектов продюсера. Дела шли неплохо: за 2017 год, например, компания заработала почти 30 млн рублей. Савлепов на доходы от выступлений открыл в Киеве собственный вегетарианский бар ORANG+UTAN.

Тем не менее, видимо, всё это время Антону Савлепову хотелось чего-то большего. В 2013 году он пробовал развивать сольную карьеру, пытался выпускать одежду под собственным брендом, а в 2016 году, наконец, покинул группу, чья популярность к тому моменту уже пошла на спад. Свой уход он объяснил участием в новом проекте, который "родит сенсацию этого года".

Фото © ТАСС / Владимир Старков

Им стала группа "Агонь", в которой собрались первые участники Quest Pistols. Работая в группе, Савлепов и познакомился с Горбачёвой, которую сначала приглашал сниматься в своих клипах, а позже и позвал замуж. Впрочем, сенсации из проекта не получилось: украинские таблоиды судачили о падении доходов музыканта, о том, что он снова стал появляться на киевских улицах и участвовать в брейкдансовых мероприятиях в компании безымянных танцоров.

Спустя год после открытия бара Савлепов продал ORANG+UTAN и, судя по украинским реестрам юрлиц, закрыл своё ИП. Кстати, интересно, что давно живущий в Киеве артист, согласно данным реестра, до сих пор прописан у себя на малой родине — под Купянском. По данным различных интернет-сервисов, при регистрации в Москве украинская звезда пользовалась своим украинским загранпаспортом. Последний раз в Россию музыкант приезжал незадолго до начала СВО.

В группу Савлепов попал из-за своей яркой внешности. Фото © ТАСС / Антон Белицкий

В 2022 году Савлепов и его бывшие коллеги решили вернуться в Quest Pistols под предлогом противостояния "российской агрессии". Группа немедленно объявила о большом европейском туре, который в точности совпал с маршрутами гастролей беглых российских артистов: Варшава, Вильнюс, Таллин, Прага, Рига и Берлин.

Интересно, что новая группа собралась без участия своего бессменного продюсера — Юрия Бардаша. Он единственный из всего проекта поддержал Россию в СВО, обвинил Зеленского в сдаче интересов страны американцам и потребовал от киевского режима сдаться России. После этого ему пришлось бежать из Украины сначала в Грузию, а позже, после угроз со стороны местных радикалов, бежал в Москву.

Основатель и продюсер музыкальных проектов Quest Pistols, а также "Грибы" и "Нервы" Юрий Бардаш. Фото © Youtube / Tatarka FM

Как живёт актриса Ирина Горбачёва

Ирина Горбачева родилась в 1988 году в Жданове Донецкой области, теперь это Мариуполь. В детстве её семья переехала в Россию и обосновалась в подмосковном Королёве. В 2010 году девушка закончила "Щуку", участвовала в постановках мастерской Петра Фоменко и студии Олега Табакова, и после этого карьера начинающей актрисы быстро пошла в гору.

Особенно удачным для Горбачёвой получился 2016 год: она получила премию "Женщина года – 2016" по версии журнала GQ, "Звезду театрала" — за роль Елены в спектакле "Сон в летнюю ночь", за неё же была номинирована на российскую премию "Золотая маска".

Кроме успешной актёрской карьеры, артистка является успешным блогером-"миллионником". Сейчас в Инстаграме* у неё 1,5 млн подписчиков, популярность среди пользователей соцсети Горбачёва завоевала с помощью весёлых гэгов про девушку Оксану, постоянно попадающую в нелепые ситуации.

Ирина Горбачёва и её бывший муж Антон Савлепов. Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Брак с Савлеповым у актрисы второй, до этого она состояла в отношениях с актёром Григорием Калининым. Оба раза замужняя жизнь оказывалась короткой.

Живёт звезда сериала "Чики" неплохо: сейчас она зарегистрирована в уютной, почти 50 квадратов, квартире недалеко на улице Красноармейской — это в квартале от Ленинградского проспекта в столичном районе Аэропорт. Квартиры той же площади сейчас здесь можно приобрести примерно за 20 млн рублей.

Девушка — заядлая автолюбительница и меняет машины как перчатки. В последние годы она полюбила большие полноприводные автомобили: в её автопарке побывали пара Range Rover Discovery, Volkswagen Touareg, а сейчас катается на Cadillac XT5 стоимостью около 5 млн рублей. В своих соцсетях актриса пишет, что это лучшая машина в её жизни.

Ирина Горбачёва и её любимая машина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_gorbacheva

Горбачёва, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, увлекается различными эзотерическими практиками и много ездит по миру в поисках духовного роста. Совсем недавно, похоже, за этими занятиями её, плавающую голышом в океане, застали очевидцы на острове Бали.

Почему актриса развелась с мужем? 0 Потому что муж стал русофобом, она испугалась последствий Потому что карьера в России для неё важнее Я не знаю, кто такая актриса Горбачёва и её бывший муж, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов