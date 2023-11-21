Известный украинский музыкант записал песню о жизни в России

Музыкальный продюсер и певец, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш вернулся к творчеству с новым проектом — шансон-группой "Бардаш". Недавно у коллектива вышла дебютная песня “Эмигрант”, а 21 ноября состоялась премьера клипа на этот сингл. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Песня "Эмигрант" украинского музыканта Юрия Бардаша. Видео YouTube / БАРДАШ

В ролике герой широкими шагами идёт по Москве и расслабленно танцует на шумных улицах и в уютных музыкальных студиях. В окружении красивых девушек Бардаш поёт о своей вынужденной эмиграции и той жизни, которая сложилась вокруг него.

"Предполагается, что клип и песня здоровым укрепят иммунитет, а страдающим — полечат головы, в которых вата", — сказал Бардаш.

Несколько лет музыкант занимался сольным электронным андер-проектом Youra, но теперь из андерграунда артист решил выйти в самый массовый музыкальный жанр России — шансон.