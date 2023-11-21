Известный украинский музыкант записал песню о жизни в России
Украинский музыкант Бардаш записал песню "Эмигрант" о жизни в Москве
Музыкальный продюсер и певец, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш вернулся к творчеству с новым проектом — шансон-группой "Бардаш". Недавно у коллектива вышла дебютная песня “Эмигрант”, а 21 ноября состоялась премьера клипа на этот сингл. Видео опубликовано на его YouTube-канале.
Песня "Эмигрант" украинского музыканта Юрия Бардаша. Видео YouTube / БАРДАШ
В ролике герой широкими шагами идёт по Москве и расслабленно танцует на шумных улицах и в уютных музыкальных студиях. В окружении красивых девушек Бардаш поёт о своей вынужденной эмиграции и той жизни, которая сложилась вокруг него.
"Предполагается, что клип и песня здоровым укрепят иммунитет, а страдающим — полечат головы, в которых вата", — сказал Бардаш.
Несколько лет музыкант занимался сольным электронным андер-проектом Youra, но теперь из андерграунда артист решил выйти в самый массовый музыкальный жанр России — шансон.
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Как сообщал Лайф, уроженец Украины Бардаш летом 2022 года выпустил песню "Позиция", в которой раскритиковал Владимира Зеленского из-за обстрелов Донбасса, после чего ему стали поступать угрозы. Продюсер переехал в Грузию и какое-то время жил там, но после того, как он разместил ролик, в котором объяснял собственную позицию по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, ему позвонили друзья и попросили уехать из Грузии, так как Зеленский отправил за ним наёмников, чтобы его похитили и вывезли в Киев. Затем артист перебрался в Москву.
YouTube / Бардаш