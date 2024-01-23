В Госдуме назвали решение Зеленского, которое играет на руку России Депутат Свинцов одобрил идею Зеленского лишать гражданства имеющих паспорта РФ 23 января, 13:12 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR

Предложение Владимира Зеленского лишать гражданства украинцев с российскими паспортами действует на руку России. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Приветствуем такое решение и с нетерпением ждём ещё несколько миллионов, а может быть, даже и с десяток миллионов новых граждан России, которые выкинут паспорта Украины и навсегда примут решение быть с Россией. Андрей Свинцов Депутат Госдумы РФ

Парламентарий уверен, что идею Зеленского нужно рассматривать как прекрасный повод раздать как можно больше российских паспортов, чтобы сделать гражданами РФ тех украинцев, кому ненавистен киевский режим. По мнению Свинцова, излишняя активность Зеленского в законотворческой деятельности говорит о его личной агонии.

Также депутат напомнил, что уже многие зарубежные политики призывают Зеленского прекратить контрпродуктивную деятельность, сесть за стол переговоров с Россией, согласиться с капитуляцией и принять условия Москвы. Однако он продолжает придумывать любые поводы, чтобы напомнить миру о себе и удержать внимание на собственной персоне и украинском конфликте.

"Как только чуть-чуть внимание с его персоны отодвинется в сторону любого другого политического или военного деятеля на Украине, в тот же день произойдёт переворот, Зеленского арестуют, придадут суду, а Украина будет разделена в соответствии с пожеланиями Российской Федерации", — отметил собеседник Лайфа.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который предусматривает лишение гражданства украинцев, получивших российские паспорта. При этом иностранные боевики, воюющие в рядах ВСУ, смогут стать гражданами Украины.