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22 января, 23:41

Зеленский задумал лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

Зеленский внёс в Раду законопроект о двойном гражданстве для всех, кроме россиян

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о предоставлении множественного гражданства в упрощённом порядке. Согласно документу, исключением являются граждане России.

В случае принятия законопроекта он позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным боевикам, которые воюют на стороне ВСУ.

Документом также предусматриваются основания для лишения украинского гражданства. В пояснительной записке указано, что подданство Незалежной следует отбирать у украинцев, которые добровольно получили российский паспорт. Условием для лишения гражданства также является невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком, участие в деятельности, создающей угрозу нацбезопасности, и также совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Ещё в январе прошлого года Владимир Зеленский предложил лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт. Однако тогда соответствующий законопроект в Раду он вносить не стал.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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