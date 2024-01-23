Зеленский задумал лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о предоставлении множественного гражданства в упрощённом порядке. Согласно документу, исключением являются граждане России.

В случае принятия законопроекта он позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным боевикам, которые воюют на стороне ВСУ.

Документом также предусматриваются основания для лишения украинского гражданства. В пояснительной записке указано, что подданство Незалежной следует отбирать у украинцев, которые добровольно получили российский паспорт. Условием для лишения гражданства также является невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком, участие в деятельности, создающей угрозу нацбезопасности, и также совершение тяжких и особо тяжких преступлений.