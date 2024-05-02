Новый герой Рунета: Евгений, 42 года. Как простой мужик из-под Брянска покорил всех и влюбил в одночасье

Пользовательница соцсети Х Арошка написала, что ненавидит сайты знакомств, и выложила фотографию некоего 42-летнего Евгения, объясняя своё мнение. По её словам, именно из-за подобного контингента площадки ей хочется удалить свой профиль.

История про то, как девушка хотела высмеять мужчину, но тот лишь прославился в хорошем смысле. Фото © Х / Aroshka_LA

Однако пользователи соцсети Х не оценили агрессивное сообщение девушки. Они не увидели ничего плохого во внешности 42-летнего Евгения, а наоборот, встали на защиту человека. Выставить его плохим на широкую публику хейтерке не удалось.

Как в Сети защищали Евгения?

Пользователь с ником Дантес написал, что девушка просто хотела пощекотать своё чувство собственного величия. Однако что-то пошло не так, и её беспочвенные оскорбления другие люди не оценили. И вместо комплиментов "напихали полную панамку".

В социальной сети Х начались разборки. Фото © Х / DantesDmitriy

Пользователь под ником Good Soup выложил скриншот, на котором подал жалобу на девушку, выставившую 42-летнего Евгения в плохом свете. Таким образом он призвал других жаловаться на "проявление ненависти", исходящее из её аккаунта.

Затем с новым героем Рунета даже начали создавать мемы. Например, пользователь Ruslan прикрепил забавную цитату: "Судя о чужой жизни, запомните одно: вы видите только то, что вам дают увидеть…"

В соцсети Х (бывший Twitter) призвали не судить о Евгении по тому, как он выглядит. Фото © X / ableist_slurs

Евгению пророчат карьеру в кинематографе

Пользователь Постоянная Планка написал, что у 42-летнего Евгения колоритная мужская внешность. С ней он бы вполне мог стать звездой Голливуда.

В соцсети Х начали активно восхвалять Евгения с сайта знакомств. Фото © X / b10nd3

Пользовательница соцсети Х с ником Versus тоже посчитала мужчину отличным актёром для Голливуда. Он вполне бы мог сниматься в сериалах, фильмах, ведь похож на актёра Михаила Кучмента.

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) считают, что Евгений похож на Михаила Кучмента. Фото © X / sittenlos

"Ёкарный бабай, это ж Jason Williamson из британской группы Sleaford mods", — пошутил пользователь DKadance.

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) нашли в Евгении схожесть с фронтменом британской группы. Фото © X / DKadance

Пользователь Постчеловек написал, что мужчина — потенциальный голливудский актёр. Его типаж идеально подходит для фильмов про вьетнамскую войну.

Пользователь соцсети Х (бывший Twitter) считает, что Евгений хорошо подошёл бы для фильма про вьетнамскую войну. Фото © X / ckNmalemc

Позднее выяснилось, что Евгению не 42, а 50 лет. Сейчас он работает бетонщиком в Брянской области. Нахлынувшая популярность не вызвала у него никаких эмоций.