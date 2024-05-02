8 предметов, стирать которые в машинке запрещено: и вещи испортите, и техники лишитесь

Использование стиральной машинки стало обыденным делом для многих людей. Зачастую они закидывают в бытовой прибор всё, что видят, даже не догадываясь о возможных неприятных последствиях. Какие вещи могут критически повредиться, если ополоснуть их в стиралке?

1. Купальники

Стирка вещей, в которых есть хрупкая конструкция, запрещена. Речь идёт, например, о купальниках. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Отправлять такие вещи на стирку в машинку нельзя из-за их хрупкой конструкции. Не забывайте, что в структуре купальника есть косточки и бретельки. При тряске и сжатии под весом других предметов они могут серьёзно повредиться. Так, металлические элементы чашки могут треснуть, а лямки растянуться. Плюс — может деформироваться водоотталкивающая ткань купальника. Поэтому такие предметы одежды лучше стирать вручную.

2. Почему нельзя стирать настоящую кожу

Перед тем как стирать вещи в машинке, проанализируйте их состав. Если куртка или какой-то другой предмет одежды сделан из натуральной кожи, то относить его нужно только в химчистку либо протирать тряпкой. Иначе после тряски в машинке предмет одежды потеряет форму. Также есть риск образования трещин и заломов.

3. Вещи, на которые попала шерсть кошки или собаки

Стирка вещей в машинке, на которых есть шерсть, запрещена. Из-за них другие предметы будут грязными и забьётся бытовой прибор. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В стирку важно отправлять только чистые от мелкого мусора вещи. Если заметили на штанах или куртке шерсть, то сначала нужно взять щётку-ролик и удалить её. Только после этого предмет можно класть в машинку.

Стирка вещей, на которых есть шерсть кошки или собаки, опасна по двум причинам. Во-первых, волоски могут "перекочевать" на другие предметы одежды. Во-вторых, есть риск проникновения в фильтр машинки. Если он забьётся, придётся вызывать мастера.

4. Подушки, матрасы и любые "ортопедические" предметы

Стирка вещей в машинке, в составе которых есть специальная ортопедическая пена, строго запрещена. Она состоит из особого материала, который быстро придёт в негодность при соприкосновении с водой и тряске. Все полезные свойства предмета будут потеряны.

5. Почему нельзя стирать в машинке куртки с пухом

Пуховики и куртки с пухом стирать в машинке нельзя — они быстро придут в негодность и утратят свойства. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перед тем как стирать вещи, важно узнать их наполнитель. Например, куртки с пухом или другими подобными материалами могут деформироваться и утратить первоначальные свойства. Есть большой риск, что предмет потеряет свою форму, поскольку весь наполнитель скомкается в одном месте. В этом случае вещь уже не даст носителю нужный уровень тепла. Вместо того чтобы отправлять куртки с пухом в стиральную машинку самостоятельно, не поскупитесь и отнесите их в химчистку.

6. Любые виды кепок

Прибегать к механической стирке кепок, шляп и любых видов головных уборов, в структуре которых есть твёрдая конструкция, не рекомендуется. Из-за воздействия воды материал может размякнуть и потерять свою форму. Более того, внешне изделие будет выглядеть "ободранным". Стирка таких вещей, как кепки, производится только вручную или в химчистке. Выкручивать их после мытья строго не рекомендуется.

7. Предметы с элементами декора

Стирка предметов со стразами, бусинами и пуговицами ни к чему хорошему не приведёт. Элемент декора может отвалиться и забить машинку. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если на одежде есть выпирающие пуговицы, бусины или стразы, то мыть вещи в стиральной машине нельзя. Есть большая вероятность, что предмет отвалится во время процедуры. Мало того что изделие будет испорчено, так бусины, стразы и пуговицы могут повредить механизм. В этом случае придётся вызывать мастера.

8. Одежда, на которую были вылиты горячительные напитки или жидкость для розжига

Перед тем как стирать вещи, определите характер загрязнений на них. Если случайно облили предмет горячительными напитками, жидкостью для розжига, бензином или любым другим легковоспламеняющимся веществом, то лучше очистить его вручную.