Одна на миллион: Девочка, родившаяся с сердцем наружу, отметила 15-летие

Вирсавия Борун-Гончарова из Новороссийска, которая родилась с редкой патологией, на днях отметила 15-летие. Девочка появилась на свет с сердцем наружу, такая аномалия известна как пентада Кантрелла, она наблюдается у одного человека из миллиона.

Когда Вирсавия была маленькой, врачи утверждали, что она якобы не сможет дожить до подросткового возраста. В 2015 году семья, в которой росла необычная малышка, переехала из Краснодарского края в Голливуд, штат Флорида. Дари, мама девочки, хотела, чтобы американские специалисты прооперировали дочь, она даже собрала большую сумму денег для этого. Однако врачи после обследования ребёнка наотрез отказались даже попытаться исправить патологию.

Как пишет kp.ru, сейчас девочка вместе с мамой, её новым мужем и братьями живёт в Штатах. Вирсавия ведёт активный образ жизни и обожает заниматься творчеством. Также она больше не использует защитный щит для сердца, потому что считает, что умеет защищать его сама.

"Моё сердце меня совсем не беспокоит, я чувствую, что в состоянии защитить себя", — рассказывает Вирсавия в соцсетях.

Многодетная семья Борун. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dariborun