Девочку "с маской Бэтмена" выписали из петербургской больницы до июня 22 апреля, 15:56 Луна Феннер в российской больнице, где ей восстанавливают лицо. Обложка © Telegram / SHOT

Маленькую американку Луну Феннер выписали из больницы в Санкт-Петербурге, где российские врачи занимаются восстановлением её лица после удаления огромного родимого пятна. О том, как девочка перенесла очередные сложные процедуры, рассказал SHOT.

Луна Феннер в российской больнице, где ей восстанавливают лицо. Видео © Telegram / SHOT

Луна Феннер после операции. Фото © Telegram / SHOT

Луна отважно перенесла первичную, самую болезненную, послеоперационную перевязку, а впереди — полтора месяца подобных процедур. Врачи должны сделать пациентке как минимум 20 перевязок. Российские медики несколько лет назад удалили родимое пятно с лица ребёнка, сейчас предстоит период заживления рубцов, для этого понадобится примерно 10 операций на протяжении двух с половиной лет.

Ближайшая операция ждёт Луну уже в июне, семья Феннер останется на этот период в России. Волонтёры готовят для них экскурсию по Петербургу и хотят немного скрасить лечение девочки увлекательными мероприятиями.

Авторы Татьяна Миссуми