Девочку "с маской Бэтмена" выписали из петербургской больницы до июня
Луна Феннер в российской больнице, где ей восстанавливают лицо. Обложка © Telegram / SHOT
Маленькую американку Луну Феннер выписали из больницы в Санкт-Петербурге, где российские врачи занимаются восстановлением её лица после удаления огромного родимого пятна. О том, как девочка перенесла очередные сложные процедуры, рассказал SHOT.
Луна Феннер в российской больнице, где ей восстанавливают лицо. Видео © Telegram / SHOT
Луна Феннер после операции. Фото © Telegram / SHOT
Луна отважно перенесла первичную, самую болезненную, послеоперационную перевязку, а впереди — полтора месяца подобных процедур. Врачи должны сделать пациентке как минимум 20 перевязок. Российские медики несколько лет назад удалили родимое пятно с лица ребёнка, сейчас предстоит период заживления рубцов, для этого понадобится примерно 10 операций на протяжении двух с половиной лет.
Ближайшая операция ждёт Луну уже в июне, семья Феннер останется на этот период в России. Волонтёры готовят для них экскурсию по Петербургу и хотят немного скрасить лечение девочки увлекательными мероприятиями.
Напомним, Луна Феннер из США больна врождённым меланоцитарным невусом, оставившем на её лице огромное родимое пятно, позднее прозванное "маской Бэтмена". В 2019 году хирург из Краснодара Павел Попов предложил взяться за лечение малышки, и уже в октябре ребёнку сделали первую операцию в России. Осенью 2021 года врачи завершили основное лечение Луны, и она смогла вернуться домой. Этой весной Луна и её родители вновь приехали в Петербург, теперь медики должны восстановить лицо девочки после удаления родимого пятна. Маленькой пациентке имплантировали специальные тканевые экспандеры для расширения здоровой кожи, позднее их уберут и сделают пластику. Семья Феннер выбрала Россию для проведения операции, потому что никто в мире не взялся за решение их проблемы.