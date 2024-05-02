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2 мая, 13:40

Стресс и хронические заболевания: Врач назвала самые распространённые причины выпадения волос

Врач Мызникова: Выпадение волос может быть связано со стрессом

Врач назвала причины выпадения волос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Врач назвала причины выпадения волос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Здоровые волосы — это не только признак красоты, но и показатель общего состояния организма человека. Очень большой процент людей сталкивается с сухостью, ломкостью, выпадением волос. По словам трихолога Дарьи Мызниковой, лысеть мы можем по множеству причин.

Врач назвала причины выпадения волос. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это и стресс, и хронические заболевания, которые длительно протекают и истощают организм. Это острые инфекционные заболевания, дефициты витаминов и нутриентов", — подчеркнула врач-дерматовенеролог в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

Гормональные сбои и патологии щитовидной железы также могут негативно влиять на волосы. Среди инъекционных методов лечения выпадения волос отмечают мезотерапию — это введение в кожу головы специальных препаратов, которые содержат вещества, стимулирующие активную деятельность фолликулов. Ещё одной инъекционной методикой является плазмотерапия. Помимо инъекционных существуют аппаратные методы лечения, к ним относятся радиочастотное воздействие и лазеры, которые активируют наши фолликулы, объяснила специалист.

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Не дать волосам выпасть — только половина задачи, ещё их нужно сохранять здоровыми и красивыми. Парикмахер королевской семьи раскрыл лайфхаки по сохранению цвета окрашенных волос.

Мирон Сидоров
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