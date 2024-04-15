Когда будет результат и исчезнет ли седина? Трихолог развеяла 6 главных мифов о пересадке волос

Восстановить волосы на голове, бровях и бороде можно с помощью пересадки волос. Но вокруг этого метода существует много легенд и предрассудков. Шесть главных мифов развеяла врач-трихолог, косметолог, дерматолог Екатерина Пащенко.

1. После пересадки волос можно навсегда забыть о лосьонах для роста волос. По словам эксперта, единственная форма пересадки, не требующая лечения, — полное отсутствие волос в лобно-височной зоне и "богатая" фолликулами затылочная часть, которой достаточно для восполнения объёма в зоне пересадки. В остальных случаях нужно продолжать терапию.

2. Пересадка спасает от седины. Появление седых волос в первую очередь связано со снижением или отсутствием выработки пигмента меланина, который придаёт им цвет. В большинстве случаев это состояние объясняется генетикой. Также причинами могут быть гормональный сбой, минеральный и витаминный дисбаланс, стресс, указала специалист.

"Поэтому пересадка "неседых волос" в зону с сединой не может гарантировать, что эти фолликулы не поседеют", — отметила трихолог в интервью с "Газетой.ru".

3. Пересаженные волосы выглядят неестественно. При формировании отверстий, в которые будут пересажены волосы, важно соблюдать угол, расстояние и направленность естественного роста в данной зоне. Тогда они будут выглядеть естественно, заверяет врач.

4. Во время процедуры человек испытывает боль. По словам Пащенко, если нет аллергии, то при пересадке волос используется анестезия, которая обеспечивает комфорт и безболезненность.

5. Результат будет виден сразу после пересадки. Это возможно только, если применяется метод "пересадка длинных волос", но данное состояние длится недолго.

"Дело в том, что после пересадки через 2–6 недель волосы начинают выпадать, и рост пересаженных фолликулярных юнитов возобновится только через 4–6 месяцев. Поэтому окончательный результат будет виден только спустя год", — объяснила специалист.

6. Можно пересаживать волосы от донора. Было проведено множество экспериментов, которые показали, что даже при полном совпадении по группе крови, цвету и структуре волосы донора не приживаются, резюмировала эксперт.