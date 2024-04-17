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17 апреля, 19:04

Парикмахер королевской семьи раскрыл лайфхаки по сохранению цвета окрашенных волос

Королевский парикмахер Уорд посоветовал не красить волосы в красные оттенки

Королевский парикмахер Ричард Уорд рассказал о способах, которые помогут сохранить цвет волос после их окрашивания. Как пишет Daily Mail, прежде всего он предостерёг от окрашивания в красные оттенки из-за их быстрого вымывания.

"Это связано с тем, что молекулы красного пигмента крупнее, чем другие, поэтому они не могут проникнуть глубоко в пряди", — объяснил Уорд.

По словам мастера, для сохранения множества цветов придётся потратить внушительную сумму денег, а также применить особый уход. Так, например, далеко не всем брюнеткам подойдёт блонд по ряду причин.

"Если у вас очень тёмные волосы и вы хотите их осветлить, то, скорее всего, вы быстро увидите отросшие корни. Если у вас нет денег или времени на регулярное посещение салона красоты, возможно, вам стоит рассмотреть другой подход", — рассказал эксперт, предложив изучить окрашивание по технике балаяж.

Он добавил, что мыть голову следует прохладной водой и премиальным шампунем. По словам Уорда, в состав таких средств не входит лауретсульфат натрия, который вымывает пигмент. Также парикмахер подчеркнул важность использования термозащитных продуктов при укладке волос феном или плойкой.

А в летнее время года при частом нахождении на солнце необходимо применять спрей для защиты от ультрафиолетового излучения, а также носить головные уборы. При плавании в бассейне тоже следует надевать специальную шапочку, поскольку хлор наносит волосам колоссальный вред, напомнил эксперт.

Стилист назвала самые трендовые цвета в одежде в 2024 году
Стилист назвала самые трендовые цвета в одежде в 2024 году

Если состояние ваших волос или финансовые трудности не позволяют окрасить волосы в цвет, который хочется опробовать на себе, то можно внести краски в свой образ другим путём. Ранее стилист назвал цветные колготки любых оттенков трендом этой весны, а гольфы с принтом и вовсе сразят окружающих наповал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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