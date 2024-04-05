"Произведение искусства": Стилист Лисовец назвал цветные колготки трендом этой весны

Весна требует перемен, особенно в стиле. Трендом этой прекрасной поры будут гольфы чёрного и белого цвета. Любителям разных цветов тоже повезло, этой весной им можно всё, кроме бежевых колготок. Об этом рассказал стилист Влад Лисовец Contora.

"Первая реакция, уверен, у вас будет неодобрительная, но дайте этому тренду шанс, и он вас удивит! Колготки с принтом — это произведение искусства. Порой сложно внедрить в образ, чтобы не переборщить, но, если удаётся, это попадание десять из десяти", — уверяет стилист.

Он обратил внимание и на колготки с принтами. По его мнению, это "произведение искусства" тяжело внедрять в образы, однако при успешном сочетании, лук также будет выглядеть на 10 из 10. Лисовец уверен, что колготки не нужно подбирать по цвету остальной одежды, нужно воспринимать их как дополнение к образу. Ажурные же колготки давно стали трендовыми, однако стилист всё равно выделил их, потому что они идеально сочетаются с закрытым верхом и сапогами.