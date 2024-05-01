Как побороть вонь в холодильнике и больше никогда о ней не вcпоминать: 7 рабочих способов
Избавиться от неприятных запахов в холодильнике проще, чем кажется! Life.ru собрал семь простых и эффективных способов, чтобы сделать ваш холодильник чистым и свежим, как раньше.
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с неприятным сюрпризом, когда открывал холодильник и чувствовал неприятный запах. Причём не всегда проблема была очевидна. Если нет протухших продуктов, понять, откуда берётся вонь, тяжело. Неприятный запах из холодильника может испортить не только аппетит, но и настроение. Однако существуют простые и эффективные методы, которые помогут устранить эту проблему раз и навсегда.
1. Регулярная проверка продуктов
Проверка продуктов в холодильнике. Устранение источников запаха. Фото © Freepik / bearfotos
Первым делом необходимо тщательно осмотреть всё, что хранится в холодильнике. Иногда источником неприятного запаха становятся продукты, срок годности которых давно истёк, или негерметично закрытые упаковки. Пройдитесь по каждой полке, осмотрите контейнеры и банки, убедитесь, что все они закрыты должным образом. И безжалостно выбросьте то, что уже начало портиться.
2. Не забывайте про глубокую очистку
После того как освободите холодильник от испорченных продуктов, наступает время для глубокой чистки. Необходимо вымыть каждую полку, используя мыльный раствор, а затем пройтись по поверхностям смесью уксуса и воды в равных пропорциях. Это не только уничтожит оставшиеся бактерии, но и поможет нейтрализовать запахи.
3. Правильно храните продукты
Лучшие способы герметичного хранения продуктов в холодильнике. Фото © Freepik
Использование герметичных контейнеров для хранения продуктов с сильным запахом, таких как рыба, сыр или острые соусы, поможет изолировать эти ароматы от остального содержимого холодильника. Что предотвратит смешивание запахов и сохранит свежесть продуктов.
4. Используйте соду как абсорбент
Открытая упаковка пищевой соды, оставленная в холодильнике, прекрасно впитывает запахи. Если хотите добавить приятный аромат, капните в неё любимое эфирное масло, но немного.
5. Не забывайте про лимон
Как использовать лимон для устранения запахов в холодильнике. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Протирайте внутренние стенки холодильника разрезанным лимоном. Кислота лимона не только устранит запахи, но и поможет вернуть пластиковым поверхностям первоначальную белизну.
6. Используйте кофейную гущу для аромата
Сухая кофейная гуща, разложенная в открытой ёмкости или тканевом мешочке, также помогает бороться с неприятными запахами в холодильнике, заменяя их нежным ароматом свежесваренного кофе.
7. Приобретите антибактериальные коврики
Преимущества использования антибактериальных ковриков для устранения неприятных запахов в холодильнике. Фото © Freepik
Положите на полки специальные антибактериальные коврики. Они не только предотвратят распространение неприятных запахов в холодильнике, но и облегчат уборку в случае разливов. Коврики позволяют воздуху циркулировать под продуктами, что замедляет процессы порчи.
Следуя этим семи простым, но мощным лайфхакам, вы сможете не только избавиться от неприятных запахов в холодильнике, но и поддерживать его в идеальной чистоте, наслаждаясь свежестью и ароматами своих любимых продуктов каждый день.
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