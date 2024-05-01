Робкая панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер

Панда Катюша из Московского зоопарка предприняла новую попытку выйти в уличный вольер сегодня, 1 мая. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Снова красавица сделала шаг в уличный вольер. Более уверенно сегодня прошла перегонный коридор и на улице чуть побольше задержалась", — написала директор зоосада в телеграм-канале.

Через пару часов Акулова сообщила, что Катюша снова вышла на улицу, при этом её мама осталась во внутреннем вольере. Директор зоосада назвала панду "смелой девочкой".