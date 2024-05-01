Робкая панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер
Московский зоопарк показал, как панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер
Панда Катюша в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Панда Катюша из Московского зоопарка предприняла новую попытку выйти в уличный вольер сегодня, 1 мая. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Снова красавица сделала шаг в уличный вольер. Более уверенно сегодня прошла перегонный коридор и на улице чуть побольше задержалась", — написала директор зоосада в телеграм-канале.
Через пару часов Акулова сообщила, что Катюша снова вышла на улицу, при этом её мама осталась во внутреннем вольере. Директор зоосада назвала панду "смелой девочкой".
Напомним, 29 апреля Катюша отказалась выходить в открытый для неё уличный вольер. Повзрослевшая панда предпочла остаться дремать в привычном для неё застеклённом помещении. Также она пыталась выйти в уличный вольер 30 апреля, однако очень быстро вернулась во внутренний.