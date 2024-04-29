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29 апреля, 11:32

Панда Катюша отказалась выходить в открытый для неё уличный вольер

Юная панда Катюша из Московского зоопарка отказалась от прогулки по уличному вольеру, который сегодня был открыт специально для неё. Вместо этого она предпочла остаться дремать в привычном для неё застеклённом помещении. Кадры её отдыха публикует Life.ru.

Панды Диндин и Катюша спят в стеклянном вольере. Видео © Life.ru

Впрочем, не все в семействе панд такие домоседы, как младшая, — Диндин пренебрегать предоставленной возможностью не стала и сразу же отправилась на прогулку. Впрочем, променад длился недолго — уже совсем скоро она вернулась в застеклённый вольер, чтобы поспать рядом с дочкой.

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Ранее Life.ru рассказывал о происшествии, которое позволило многим взглянуть без розовых очков на жизнь семейства милых панд в Московском зоопарке, — Катюша играючи оставила серьёзные царапины на одном из сотрудников зоопарка, показав остроту своих когтей. Директор зоопарка Светлана Акулова наглядно объяснила, почему работники учреждения не играются с малышкой пандой, показав снимки пугающих ран на животе кипера. А ещё стало известно, что Катюша, которая родилась в Москве, отправится в Китай в возрасте четырёх лет. Пока что неясно, как сложится её судьба на исторической родине, но вероятнее всего, там для неё будут искать ухажёра.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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