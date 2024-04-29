Панда Катюша отказалась выходить в открытый для неё уличный вольер

Юная панда Катюша из Московского зоопарка отказалась от прогулки по уличному вольеру, который сегодня был открыт специально для неё. Вместо этого она предпочла остаться дремать в привычном для неё застеклённом помещении. Кадры её отдыха публикует Life.ru.

Впрочем, не все в семействе панд такие домоседы, как младшая, — Диндин пренебрегать предоставленной возможностью не стала и сразу же отправилась на прогулку. Впрочем, променад длился недолго — уже совсем скоро она вернулась в застеклённый вольер, чтобы поспать рядом с дочкой.