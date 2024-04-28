"Не понимал, что делать": В Московском зоопарке рассказали о романтических отношениях Диндин и Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призналась, что панда Диндин рисковала остаться без потомства из-за неопытности своего избранника Жуи. По её словам, китайские специалисты предлагали для Диндин процедуру ЭКО, но руководство зоопарка решило пандам дать шанс на естественное оплодотворение.

"Диндин сразу всё поняла, она была готова и ждала. Сидела в бассейне, отмачивалась. Срочно приехал специалист по соединению партнёров, смотрит — ничего не получается. Жуи пришёл и начал есть бамбук. Не понимал, что нужно делать", — поделилась Акулова в беседе с РБК.

Сначала зоологи пали духом и решили, что Жуи никак не растолкать для соития с Диндин. Однако китайский коллега предложил пойти на хитрость. Он поставил ролик, где панды предаются любовным утехам. Жуи прислушался к звукам и только тогда обратил внимание на погрустневшую Диндин. Акулова добавила, что сначала пандам мешали то хвост, то лапы, но в итоге всё получилось, и на свет появилась любимица посетителей зоопарка — малышка Катюша.