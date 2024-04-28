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"Не понимал, что делать": В Московском зоопарке рассказали о романтических отношениях Диндин и Жуи

Глава Московского зоопарка: Панде Диндин хотели делать ЭКО из-за неопытности Жуи

28 апреля, 19:13
Диндин и Жуи. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Диндин и Жуи. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призналась, что панда Диндин рисковала остаться без потомства из-за неопытности своего избранника Жуи. По её словам, китайские специалисты предлагали для Диндин процедуру ЭКО, но руководство зоопарка решило пандам дать шанс на естественное оплодотворение.

Диндин и Жуи. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Диндин сразу всё поняла, она была готова и ждала. Сидела в бассейне, отмачивалась. Срочно приехал специалист по соединению партнёров, смотрит — ничего не получается. Жуи пришёл и начал есть бамбук. Не понимал, что нужно делать", поделилась Акулова в беседе с РБК.

Сначала зоологи пали духом и решили, что Жуи никак не растолкать для соития с Диндин. Однако китайский коллега предложил пойти на хитрость. Он поставил ролик, где панды предаются любовным утехам. Жуи прислушался к звукам и только тогда обратил внимание на погрустневшую Диндин. Акулова добавила, что сначала пандам мешали то хвост, то лапы, но в итоге всё получилось, и на свет появилась любимица посетителей зоопарка — малышка Катюша.

Больше не малышка: Панда Катюша весит уже 22 килограмма
Больше не малышка: Панда Катюша весит уже 22 килограмма

Ранее сообщалось, что панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Уже там будет решена её дальнейшая судьба. Предполагается, что Катюше будут подбирать "жениха". А пока малышка растёт, и игры с ней становятся для сотрудников зоопарка очень опасными.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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