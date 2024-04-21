Уже не малышка: Панда Катюша весит уже 22 килограмма
Директор Московского зоопарка Акулова: Панда Катюша весит уже 22 килограмма
Вес маленькой панды Катюши из Московского зоопарка уже 22 кг. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Маленькая панда Катюша, которая родилась и живёт в столичном зоопарке, по-прежнему очень милая, но при этом уже весит 22 килограмма. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.
"Катюша уже достаточно боевая дама: измерять не даёт, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 кг, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83", — подчеркнула Акулова.
Ранее поклонников московских панд всколыхнула новость: малышка Катюша во время игры серьёзно расцарапала сотрудника зоопарка, продемонстрировав, что она хоть и милашка, но с острыми когтями. Life.ru спросил у биолога и врача, в безопасности ли пострадавший кипер Игорь. Напомним, директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, почему сотрудники не "тискают" Катюшу: она опубликовала фото ран кипера после игр с малышкой-пандой. До этого сообщалось, что панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Уже там будет решена её дальнейшая судьба. Предполагается, что Катюше будут подбирать "жениха".