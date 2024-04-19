Биолог и врач раскрыли, что грозит киперу Игорю после встречи с когтями панды Катюши
Биолог Никифорова: Панды не являются переносчиками заболеваний человеку
Панда Катюша и поцарапанный ею кипер Игорь. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Вчера поклонников московских панд всколыхнула новость: малышка Катюша во время игры серьёзно расцарапала сотрудника зоопарка, продемонстрировав, что она хоть и милашка, но с острыми когтями. Life.ru спросил у биолога и врача, в безопасности ли пострадавший кипер Игорь.
Как рассказала старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова, панды не являются переносчиками каких-либо заболеваний, которые могут передаться человеку. У панд есть свои заболевания пищеварительной и дыхательной системы, но они не являются ни промежуточными, ни основными хозяевами каких-либо паразитов.
Панда Катюша "извиняется" перед кипером Игорем за "царапки". Фото © Telegram / Светлана Акулова
Бешенство — тоже нет. Единственное, когти зверей не стерильные, может быть грязь и какое-то загноение. Но это мы можем и сами поцарапаться. Тем более что панды, которые живут в зоопарке, находятся на ветеринарном контроле и полностью отслеживаются ветеринарами. Они привиты. Скорее мы для них опасны, чем они для нас. Так что это просто рана — более ничего серьёзного.
Хирург Александр Умнов тоже считает, что единственное, чем могут грозить когти Катюши (кроме царапин), — это грязь.
Я не думаю, что у зверя, родившегося в неволе, может быть бешенство, да и таким способом вирус в организм не попадает. Под когтями могла быть грязь, и она могла попасть в раны, поэтому раны для профилактики нагноения несколько дней необходимо обрабатывать антисептиками.
Напомним, ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, почему сотрудники не "тискают" Катюшу: она опубликовала фото ран кипера после игр с малышкой-пандой. Катюша вовсе не хотела никого поранить, а просто заигралась, ведь она всё-таки медведь, хотя и маленький. Сейчас царапины после "когтистых" объятий пандёнка ещё терпимы, но скоро придётся отказывать любимице зоопарка в контактных играх.