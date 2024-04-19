Биолог и врач раскрыли, что грозит киперу Игорю после встречи с когтями панды Катюши

Бешенство — тоже нет. Единственное, когти зверей не стерильные, может быть грязь и какое-то загноение. Но это мы можем и сами поцарапаться. Тем более что панды, которые живут в зоопарке, находятся на ветеринарном контроле и полностью отслеживаются ветеринарами. Они привиты. Скорее мы для них опасны, чем они для нас. Так что это просто рана — более ничего серьёзного.