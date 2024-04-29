Зоопарк оценил шансы панды Катюши навсегда "прописаться" в России В Московском зоопарке считают, что Китай может оставить панду Катюшу в России 29 апреля, 13:33 Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Родившаяся в Московском зоопарке панда Катюша может навсегда остаться в России, если ей создадут отдельный вольер и будет получено согласие коллег из Китая. Об этом сказала журналистам директор учреждения Светлана Акулова, комментируя вероятность того, что Катюшу придётся отправить в КНР.

"Если в Российской Федерации будет, например, тоже построен где-то такой же большой вольер, будут предусмотрены все условия, будет финансовая возможность содержания, потому что бамбук недешёвое удовольствие, тогда, возможно, в переговорном процессе китайские коллеги примут решение оставить (панду в России. — Прим. Life.ru)", — отметила она.

По соглашению с Китаем, панда будет находиться в столичном зоопарке до четырёхлетнего возраста. Затем её судьбу определят китайские специалисты, пояснила Акулова. Она добавила, что шансы оставить Катюшу в России всё-таки есть.

Ранее сообщалось, что панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Уже там будет решена её дальнейшая судьба. Предполагается, что Катюше будут подбирать "жениха".

Авторы Татьяна Миссуми