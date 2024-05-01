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1 мая, 11:35

Названо три свойства мозга, которые прокачиваются с помощью игры в квизы

Эксперт Глинская: Квизы развивают дедуктивное мышление и стрессоустойчивость

Квизы развивают дедуктивное мышление и стрессоустойчивость. Обложка © Freepik

Квизы развивают дедуктивное мышление и стрессоустойчивость. Обложка © Freepik

Квизы — это интеллектуально-развлекательные командные битвы, целью которых являются быстрые и точные ответы на вопросы. Не секрет, что для победы в таких играх следует расширять кругозор и тренировать когнитивные навыки. Однако сами по себе квизы тоже выступают в роли отличной прокачки мозга. Life.ru узнал, какие навыки совершенствуются во время участия в подобных интеллектуальных битвах.

Концентрация и умение сортировать потоки информации.

Очень важный навык не только для победы в квизе, но и для жизни. В условиях ограниченного времени на ответ и шума других команд вокруг приходится максимально сосредотачиваться на услышанном вопросе и на идеях от товарищей по игре. А ещё — игнорировать все внешние факторы и чужие идеи, которые могут только сбить с толку. Навыки концентрации и фильтрации информации полезны везде — и на работе, и для комфортного самочувствия и абстрагирования от негативных новостей, и даже в бытовом общении с друзьями и близкими, рассказала в беседе с Life.ru соосновательница "Квиз, плиз!" Галина Глинская.

Дедуктивное мышление.

Знать ответы на все вопросы невозможно, поэтому ещё одно свойство мозга, которое прокачается во время участия в квизе, — дедуктивное мышление, или же мышление от общего к частному. В процессе дискуссии может родиться истина, если игроки одной команды будут слышать друг друга и развивать каждую мысль, а не кричать вразнобой. Умение искать ответ на ходу и по логике пригодится во многих аспектах — на рабочем совещании или на учебной конференции.

Стрессоустойчивость.

Последнее, но точно не по важности — стрессоустойчивость. Мозг человека устроен так, что при наличии каких-либо ограничений извне он впадает в состояние стресса и тревоги. Испытывать такие эмоции во время квиза абсолютно нормально. Однако даже в рамках одной игры вы заметите, как к последнему раунду мозг адаптируется к временным ограничениям, а вы не будете тратить драгоценные секунды на переживания, переходя сразу к мыслительному процессу. Рассказывать о пользе навыка стрессоустойчивости в жизни не имеет никакого смысла. Умение подавлять тревогу и действовать быстро и рационально в критической ситуации — необходимость для современного человека.

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Ольга Годуненко
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