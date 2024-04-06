Нейробиолог назвал шесть способов сохранить мозг молодым

Мозг возможно поддерживать в хорошем состоянии даже в пожилом возрасте, для этого достаточно выработать у себе несколько полезных привычек. Шесть действенных методов перечислил нейробиолог Кристиан Джарретт.

Общение с людьми и физическая активность. Многим людям в возрасте постепенно становится всё сложнее вести социальную жизнь, из-за чего они уделяют всё меньше времени общению вживую, объяснил учёный в беседе с BBC Science Focus. Однако не стоит идти на поводу у организма и десоциализироваться, недавняя работа учёных из Университета Гронингена в Нидерландах показала, что когнитивные показатели у активных членов социума выше. А ещё есть явная биологическая взаимозависимость между работой мозга и функционированием сердечно-сосудистой системы: чем лучше работает она, тем качественнее серое вещество снабжается кровью. Для того чтобы быть в тонусе, совершенно не обязательно регулярно заниматься спортом, можно просто совершать пешие прогулки или подниматься по лестницам.

Питание и позитивное восприятие. Ещё один способ помочь организму сохранять хорошее физическое состояние — сбалансированный рацион. Сам нейробиолог предложил обратить внимание на средиземноморскую диету, с акцентом на крупах, бобовых, орехах и фруктах, а вот количество жирной пищи и мяса нужно будет сократить. Ещё один важный фактор — контроль за уровнем стресса, который способен существенно ускорить процессы старения. В этом может помочь позитивное мышление: чем больше хорошего человек замечает вокруг себя, тем меньше негативных эмоций и переживаний он испытывает, поэтому стоит фокусироваться на чём-то приятном, а не наоборот.

Любопытство и умственная активность. Получение нового опыта и информации позволяет уму оставаться гибким, а памяти — эффективной, добавил Джарретт, ссылаясь на исследование учёных из Университета Джорджии в США. При этом очень важно поддерживать когнитивную активность и постоянно давать мозгу работу. Люди с высоким когнитивным резервом во многих случаях могут продолжать вести полноценную жизнь даже при возникновении болезни Альцгеймера. В этой задаче помогут изучение иностранных языков, чтение, занятия вокалом или освоение музыкальных инструментов.