Раскрыто 4 секрета суперэйджеров — людей старше 80 с мозгом 20-летних

Суперэйджерами называют людей старше 80 лет, которые по уровню остроты ума не отстают от показателей среднего возраста. Залогом такого результата является соблюдение четырёх паттернов питания. Об этом сообщила врач – терапевт-диетолог, эксперт социального проекта "Деменция.net" Эльвира Фесенко.

По словам специалиста, суперэйджеры являются приверженцами правил тарелки здорового питания. Для этого нужно визуально поделить тарелку на четыре части. В первой будут содержаться разные цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб из цельной пшеницы, неочищенный рис. Вторая половина состоит из овощей и фруктов. Лучше разделить эту часть тарелки так, чтобы овощи составили 2/3, а фрукты — только 1/3, советует терапевт.

Во-вторых, нередко такие люди соблюдают DASH-диету. Это план питания, с помощью которого контролируется артериальное давление. Необходимо ограничить в своём рационе соль, сладкое и ультрапереработанные продукты. Порции овощей и фруктов можно употреблять до пяти штук в день, нежирные молочные и мясные продукты — до двух порций в день. Орехи и семечки рекомендуется есть два-три раза в неделю.

Следующим паттерном является средиземноморская диета, стоящая на пути к включению себя в питание суперэйджеров.

"Нельзя сказать, что она лучше всех остальных систем питания, но она является наиболее исследованной. Это обилие растительной пищи, фруктов, овощей, цельных зёрен, орехов, бобовых. Очень важно употреблять оливковое масло в качестве основного источника диетических жиров", — порекомендовала врач в беседе с "Газетой.ru".

В умеренных порциях должны употребляться рыба и птица, а красное мясо следует есть чуть реже. Средиземноморская диета обеспечивает сохранение когнитивных функций: мышления, памяти, анализа информации. Также она помогает в профилактике нейродегенеративных расстройств, среди которых деменция и болезнь Альцгеймера, рассказала диетолог.

Скандинавская диета тоже является важной частью питания суперэйджеров. Здесь нужно сосредоточиться на растительных продукты и продуктах местного производства, которые обычно встречаются в странах Скандинавии. Речь идёт о всех видах цельного зерна (рожь, ячмень, овёс), рыбе, а также различного рода фруктах и ягодах с низким гликемическим индексом. Отличием этой диеты является рапсовое масло, которое богато полезными жирными кислотами.