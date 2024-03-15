Диетолог объяснила, почему киви лучше съедать сразу

Киви — вкусный, полезный, ароматный и необычный по внешнему виду фрукт, его часто используют в диетическом и оздоровительном питании. Этот плод содержит много витамина С, калия и пищевых волокон, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Киви — хороший источник витамина С. Но если плод уже очищен и нарезан, то витамин С в нём начинает разрушаться. Поэтому как только очистили ягоду, её лучше сразу съедать. Также в киви достаточно много калия, в небольшом количестве содержатся цинк и селен. Продукт богат пищевыми волокнами и органическими кислотами. Есть в нём и дубильные вещества", — отметила диетолог в интервью с радио Sputnik.

Эксперт уточнила, что за счёт пищевых волокон и органических кислот регулярное употребление киви способствует нормализации стула. Недозрелые плоды, в которых много дубильных веществ, могут вызвать дискомфорт и вздутие у людей с заболеваниями ЖКТ, им больше подойдут более спелые или мягкие плоды, например сорт "голд". Здоровому человеку врач рекомендует съедать по два-три фрукта в день.

Круглова добавила, что перезрелые плоды есть безопасно, однако если кожура повреждена, то могут начаться процессы гниения и такие киви есть не стоит. Также доктор призвала тщательно промывать кожицу из-за того, что она шероховатая и там могут скапливаться загрязнения и различные патогены.