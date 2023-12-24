Устный счёт и техника Фибоначчи: Психолог раскрыла тренировки для мозга, которые сохранят функции памяти до самой старости

Когнитивные тренировки по 20–30 минут в день смогут поддержать состояние памяти до старости, рассказала "Газете.ru" кандидат психологических наук Ирина Рощина. По её словам, есть несколько техник, которые позволят прокачать мозг.

Техника Фибоначчи. По словам специалиста, проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих, значительно улучшит способности памяти. Техника Пифагора. Необходимо вечером, подробно и не нарушая их последовательности, вспомнить все произошедшие за весь день события. Ассоциативный метод. Придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита также прокачает мозг, отметила психолог.

Устный счёт, разгадывание кроссвордов и другие игры со словами, а также проговаривание про себя событий из жизни тоже помогут развить умственные способности. Необходимо заниматься регулярно и не забрасывать тренировки. Только так можно будет достигнуть результатов, отметила Рощина.

"Память — сложная высшая психическая функция. Эффективность запоминания зависит от комплекса причин: состояния соматического и психического здоровья человека. Большое значение имеет сформированность памяти в детском возрасте, также имеет значение правильный режим дня, сна и питания. Нужно много читать, пересказывать прочитанное, писать рукой, изучать иностранные языки, учить и вспоминать уже выученные стихи", — заключила психолог.