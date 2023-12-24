Устный счёт и техника Фибоначчи: Психолог раскрыла тренировки для мозга, которые сохранят функции памяти до самой старости
Психолог Рощина: Тренировка мозга по 20 минут в день улучшит состояние памяти
Когнитивные тренировки по 20–30 минут в день смогут поддержать состояние памяти до старости, рассказала "Газете.ru" кандидат психологических наук Ирина Рощина. По её словам, есть несколько техник, которые позволят прокачать мозг.
- Техника Фибоначчи. По словам специалиста, проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих, значительно улучшит способности памяти.
- Техника Пифагора. Необходимо вечером, подробно и не нарушая их последовательности, вспомнить все произошедшие за весь день события.
- Ассоциативный метод. Придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита также прокачает мозг, отметила психолог.
Устный счёт, разгадывание кроссвордов и другие игры со словами, а также проговаривание про себя событий из жизни тоже помогут развить умственные способности. Необходимо заниматься регулярно и не забрасывать тренировки. Только так можно будет достигнуть результатов, отметила Рощина.
"Память — сложная высшая психическая функция. Эффективность запоминания зависит от комплекса причин: состояния соматического и психического здоровья человека. Большое значение имеет сформированность памяти в детском возрасте, также имеет значение правильный режим дня, сна и питания. Нужно много читать, пересказывать прочитанное, писать рукой, изучать иностранные языки, учить и вспоминать уже выученные стихи", — заключила психолог.
А ранее Лайф рассказывал, какие продукты убивают мозг. В этот список вошли алкоголь, переработанное растительное масло и многие другие продукты. Кроме того, негативное влияние на умственную активность оказывает фастфуд в больших количествах.
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