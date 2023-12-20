Главное — это вы: Назван безболезненный способ избежать предновогоднего выгорания

Чтобы избежать эмоционального выгорания перед Новым годом, нужно при планировании работы помнить о безусловных приоритетах и оставлять время на отдых. Об этом РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По её словам, не надо торопиться успеть всё сделать, пренебрегая полноценным сном, прогулками, хобби, спортом и свободными вечерами. Для сохранения ресурсов организма нужно обязательно соблюдать режим дня и питания, а в качестве семейного отдыха выбирать поездку за город или посещение катка. Чтобы отсеять второстепенную работу, нужно задать себе вопрос: "Действительно ли это сейчас самое главное?"

"Предстать перед начальством в качестве безотказного сотрудника или после работы пройтись с мужем по потрясающе украшенной улочке? Успеть приготовить наполеон или сходить на маникюр? Всей семьёй наряжать ёлку или встретиться с подругами в кафе? До блеска убрать квартиру или всю ночь танцевать, как в юности?" — привела примеры специалист.