"Делают его крайне вялым": Перечислены самые вредные для мозга продукты

Алкоголь губит нейроны и снижает когнитивные функции, а гидрогенизированный жир, или переработанное растительное масло, откладывается в клетках и разрушает мозг. Кроме того, негативное влияние на умственную активность оказывает фастфуд в больших количествах.

"В таких продуктах одномоментно содержится большое количество жира, углеводов, соли и различных пищевых добавок. <...> Классическим примером являются снеки, чипсы, гамбургеры, шаурма и т.д. А если запивать их сладкими напитками, то это ещё больше способствует развитию ожирения, наличие которого приводит к снижению активности работы мозга", — рассказала "Газете.ru" врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Что касается глюкозы, это необходимое организму топливо, но для мозга полезно периодически устраивать углеводное голодание. А если одномоментно съесть большое количество углеводов, быстрых и медленных, то они выбрасываются в кровь, уровень сахара резко повышается — и человек испытывает чувство сонливости, становится ленивым. Это не разрушает клетки мозга, но делает его крайне вялым, заключила врач.