Всё внимание на гормоны: Диетолог раскрыла, почему возвращаются лишние килограммы

Если усилия по сбросу лишнего веса не приводят к желаемому результату, проблема может заключаться в состоянии самого организма, уверена диетолог Лилия Стародубцева. Начать следует с поиска скрытых болезней, а после — заняться нормализацией гормонального фона. Ключевую роль в этом вопросе играет именно комплексный подход, поделилась врач с "Газетой.ru".

Эксперт призвала не пытаться избавиться от килограммов лишь для устранения "внешних" недостатков. Повышение массы тела всегда свидетельствует о наличии внутренних сбоев, которые необходимо устранить в первую очередь. На набор веса могут повлиять проблемы с ЖКТ, лимфатической системой, желчным пузырём и щитовидкой. Бока будут нарастать и тогда, когда неправильно функционируют гормоны инсулин (регулятор обмена углеводов), лептин (гормон сытости) и грелин (гормон голода).

"Если зациклиться только на калориях, при этом игнорировать здоровое питание, восполнение дефицитов и избавление от патогенной флоры и микроорганизмов, результат будет трудно достичь, ещё сложнее удерживать и очень легко — потерять. Вес и так будет снижаться, если вы восстановите здоровье. Потому что как только организм начнёт работать правильно, механизмы набора лишнего веса и возникновения отёков перестанут работать", — посоветовала диетолог.