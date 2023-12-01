Врач объяснил важность новой программы по борьбе с ожирением у подростков

С точки зрения задач и целей, которые ставит перед собой Российская Федерация, старт программы по борьбе с ожирением у подростков в 2024 году — очень разумная инициатива. Кроме того, поддержание нормального веса критически важно для того, чтобы организм был здоров и правильно работал, рассказал врач – диетолог-эндокринолог Антон Поляков, комментируя соответствующее заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Особенно если речь идёт не про избыточный вес, а про ожирение, особенно если это ожирение внутренних органов. Это то, что приводит к летальным исходам и сокращает продолжительность жизни в среднем на срок от четырёх до 12 лет", — объяснил медик в беседе с RT.

Диетолог отметил, что со временем ожирение "молодеет" и для подростков это очень серьёзный фактор риска. Дело в том, что если проблемы с ожирением начнутся именно в подростковом возрасте, то это с большой вероятностью снизит репродуктивный потенциал человека в будущем.

Врач поделился советами общего характера для профилактики ожирения. Во-первых, стоит придерживаться дробного питания: не съедать целую гору пельменей раз в день, а совершать хотя бы четыре приёма пищи ежедневно. Во-вторых, питание должно быть сбалансированным, то есть в нём должны быть и белки, и жиры, и высококачественные углеводы. Быстрые углеводы (сладости), трансжиры и фастфуд нужно ограничить по максимуму. А ещё для правильного развития подростков очень важна регулярная физическая активность, поэтому стоит подобрать что-то подходящее. А в завершение Поляков подчеркнул важность употребления 1,5–2 литров чистой воды ежедневно и соблюдения правильного режима сна и отдыха.