5 способов убить отношения со взрослыми детьми и остаться без стакана воды в старости

Отношения между родителями и их взрослыми детьми могут быть очень сложными. Иногда, несмотря на самые лучшие намерения, мамы и папы переходят все грани, что приводит к разрыву семейных связей с чадами. В этой статье рассмотрим пять причин, почему это происходит, а также узнаем, как избежать этих ошибок.

1. Пожилые родители не признают свои ошибки

Как избежать конфликтов со взрослыми детьми и сохранить любовь до старости. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Взрослые всегда правы!" — этого принципа придерживаются многие родители, даже когда прекрасно осознают, что это не так. Никто не безгрешен, все иногда ошибаются. Если вы не признаёте свои ошибки и не извиняетесь за них, это с лёгкостью приведёт к конфликту. Ребёнок свыкается с мыслью, что он всегда неправ. Комплексы — дело времени. Но уже совсем скоро образ родителей как неких небожителей разрушится — и чадо поймёт, кто именно причина всех его проблем. Тут уже доказать, что правы родители, не получится.

Совет родителям: будьте готовы признавать ошибки и извиняться за них. Это может быть трудно, особенно если ваши дети выросли и уже не живут с вами. Но нужно хотя бы попытаться начать этот процесс восстановления отношений.

2. Пожилые родители не уважают личные границы взрослых детей

Другой способ убить отношения со своими взрослыми детьми — не уважать их личные границы. Наследники, и уж тем более повзрослевшие, могут и должны строить свою личную жизнь, которой они имеют полное право не делиться с родителями. Если вы будете настаивать на том, что должны знать всё о своих детях, и не будете уважать их личные границы, это может привести к конфликтам и разрыву отношений.

Совет родителям: чтобы избежать этого, уважайте личные границы своих детей и не вторгайтесь в их жизнь без разрешения. Если взрослые дети не хотят говорить о чём-то, не настаивайте. Вместо этого попробуйте поддерживать открытый и доверительный диалог и показать свою поддержку.

3. Относятся к ребёнку как к своему проекту

Ошибки, которые могут привести к разрыву отношений со своими взрослыми детьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Некоторые родители могут рассматривать своих взрослых детей как личные проекты, которые нужно контролировать и направлять. Они могут принимать решения за чад, определять, какие кружки, увлечения и карьерные пути должны выбирать их дети. В итоге спустя годы ребёнок вдруг осознает, что он живёт не своей жизнью, а тем суррогатом, который вы ему навязали. К этому моменту у вас и так будут весьма напряжённые отношения из-за вечных запретов, но после осознания жестокой правды ребёнок вряд ли вас когда-нибудь простит.

Совет родителям: относитесь к детям как к личностям, коими они и являются, позволяйте им принимать собственные решения. Особенно если это касается их увлечений, карьеры и жизненного пути. Это может быть трудно, но всё-таки попробуйте поддерживать желания и цели детей, даже если они не совпадают с вашими.

4. Взрослые родители критикуют партнёра ребёнка

Ещё один способ убить отношения со своими взрослыми детьми — это критиковать их партнёров. Если вам не нравится человек, которого выбрал ваш ребёнок, это нормально. Но родителям стоит осознать, что это не их жизнь и решение принимать не им. А своими комментариями пожилые родители испортят настроение всем вокруг. Критика может привести к тому, что ребёнок будет защищать свою любовь, чувства и, главное, своё право на выбор. В конечном итоге это может привести к разрыву отношений… С кем? Ответ вам не понравится.

Совет родителям: чтобы избежать этого, постарайтесь уважать выбор своего ребёнка и не критиковать его вторую половинку. Если у вас есть претензии, оставьте их при себе. Конечно, вы хотите как лучше! Но позвольте сыну или дочери учиться на своих ошибках.

5. Пожилые родители не выражают любовь

Как не потерять своих взрослых детей: 5 способов сохранить отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наконец, если вы не выражаете любовь к детям, это тоже может привести к разрыву отношений. Взрослые дети, как и дети в любом возрасте, нуждаются в поддержке родителей. Если вы вдруг перестанете дарить им тепло, их чувство недооценённости и разочарования сыграет с вами злую шутку в старости.

Совет родителям: попробуйте выражать свою любовь и поддержку даже взрослым детям на регулярной основе. Это может быть простым звонком, сообщением или письмом, в котором вы говорите, что любите и гордитесь ими. Это покажет детям, что вы всегда на их стороне и готовы поддерживать на протяжении всей жизни.