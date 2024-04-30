Скорее ведите в загс: Мужчины с 6 этими редкими качествами становятся лучшими мужьями

У российских женщин большая свобода выбора партнёра. И раз девушки находятся в выигрышном положении, они могут не торопиться с браком и тщательно анализировать характеристики потенциального мужа. Возможно, выяснится, что партнёр не подходит. Как выйти замуж за мужчину, который превратит жизнь в сказку?

1. Потенциальный партнёр не должен смущать ни в чём

Главное качество хорошего мужа — когда он идеален во всех сферах жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если мечтаете построить отношения мечты, обращайте внимание на все качества мужчины. В нём вас не должны смущать ни внешность, ни телосложение, ни манера речи, ни интеллект, ни уровень дохода. Такие представители сильного пола есть — и найти их может каждая.

2. Мужчина не должен требовать от вас кардинальных изменений

Когда женщина выходит замуж, она мечтает, чтобы всё осталось как прежде. Поэтому если партнёр надёжный, то не будет требовать от спутницы кардинально поменять свою жизнь. Например, переехать в другой город, перестать общаться со своими подругами и покупать дорогие вещи в магазинах. Если мужчина принимает женщину полностью, то брак с ним окажется счастливым.

3. Он устраивает вас в постели

Одно из лучших качеств мужчины — умение чувствовать партнёршу в постели. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Умение удовлетворять партнёршу — важное качество идеального мужчины. Если во всех аспектах в нём всё устраивает, а в кровати нет, то это всё равно тревожный звонок.

Красивая речь, стильная одежда, хороший заработок и любовь — это, конечно, хорошо. Но если с сексом с конкретным мужчиной у вас будут проблемы, то лучше не выходить за него замуж. Дело в том, что успех брака зависит от интимной близости чуть ли не на 50%. Если кому-то из партнёров в постели чего-то будет не хватать, то в будущем это перерастёт в измены.

4. Он целеустремлённый лидер

Целеустремлённость — одно из лучших качеств мужчины. Если повстречали такого партнёра, то держитесь за него обеими руками. Однажды ваш возлюбленный добьётся нереальных высот в карьере и богатства, которым поделится с вами. Точно так же бывает и наоборот. Из ленивца, целыми днями играющего в компьютере, вряд ли получится надёжный муж.

5. Партнёр разделяет ваши увлечения

Важное качество идеального мужчины — наличие схожих интересов или умение подстраиваться под ваши. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Не менее важное качество мужчины — умение подстраиваться под интересы спутницы. Чтобы проводить время вместе было интересно, они должны совпадать. Тогда вы и сериалы вечером сможете посмотреть, и обсудить любимую книгу, и на выставку или концерт сходить.

Если же интересы диаметрально противоположные, то в загс такого мужчину лучше не тянуть. Ведь уже через несколько месяцев после замужества вам будет не о чем поговорить.

6. Он настолько презентабельный, что вам не страшно выложить совместное фото

Основной признак того, что партнёр подходит идеально, — вам не стыдно на весь Интернет сказать: "У меня лучший муж". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перед тем как выйти замуж, задумайтесь, насколько вам комфортно находиться с партнёром в обществе других людей. Если, выходя на улицу, вы его стесняетесь, это негативный момент. Скорее всего, мужчина далеко не идеален даже в ваших влюблённых глазах. Тогда зачем с ним заключать брак?

Главный признак того, что за партнёра можно выйти замуж, — вы, ни секунды не раздумывая, хотите выложить совместные фотографии в соцсети, рассказать об избраннике подружкам и появиться с ним на светском мероприятии. Для этого мужчина должен красиво одеваться, быть подкачанным и уверенным в себе.