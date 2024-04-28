Существует всего 6 причин, почему мужчины боятся красивых женщин на самом деле
У некоторых парней есть страх красоток. От мысли о встрече с ними у них начинают дрожать коленки. Life.ru рассказывает про шесть истинных причин, почему некоторые представители сильного пола никогда не женятся на симпатичной женщине.
Психологи до сих пор изучают, почему мужчины боятся красивых женщин. У такой болезни даже есть специальное название — калигинефобия. Страдающие ею до жути боятся даже просто начать диалог с красавицей, не говоря уже о заведении отношений. Но почему мужчины хотят и при этом обходят стороной симпатичных женщин на самом деле?
1. Неуверенность в себе
Почему мужчины боятся красивых женщин? Они думают, что недостаточно красивы, богаты и умны для таких дам. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Главная причина, почему некоторые мужчины даже не пытаются познакомиться с красивыми женщинами, — неуверенность в своих силах. Парни думают, что красотка обязательно их отвергнет. Они считают себя недостойными сердца прелестницы из-за надуманных причин: плохой одежды, худощавого или полноватого телосложения, других негативных характеристик. Поэтому даже не пытаются завести диалог.
2. Ошибочная уверенность в том, что у красавицы завышенные ожидания
Ещё одна особенность, почему мужчине красивые женщины могут быть не по нраву, — ошибочное представление об их потребностях. У многих представителей сильного пола сложился стереотип, что красавицам нужен партнёр с миллионами в кармане, квартирой в центре города и люксовым автомобилем.
Однако многие красотки ничем не отличаются от остальных "адекватных" женщин. Большинству из них просто нужен сильный, смелый мужчина, на которого всегда можно опереться. Главное — быть надёжным человеком и стремиться достичь успеха в жизни.
3. Боятся повышенного внимания к своей женщине и её измены
Ещё один страх мужчин заключается в том, что красотка может оказаться им неверна. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Другая причина, почему мужчины после 20–30 лет боятся заводить отношения с красивыми женщинами, — разбитое сердце. Если они в юности встречались с симпатичной девушкой, а она им изменила, то психологическая травма останется на всю жизнь. Такие парни считают, что все симпатичные девицы легкодоступны и в любой момент могут предать. Однако страх мужчин в этом случае необоснован. Изменить может любой человек вне зависимости от внешности и других характеристик.
4. Боязнь бороться за женщину
Ещё один из страхов мужчин, который мешает заводить отношения с красивыми женщинами, — боязнь, что к ней будут "подкатывать" другие молодые люди. В результате за сердце красотки придётся сражаться. Не все представители сильного пола готовы к такому, поскольку считают, что уступят в конкурентной борьбе более симпатичному, молодому противнику.
Но такой страх мужчин тоже необоснован. Следует понять одну вещь: если он любит и уважает женщину, закрывает её потребности, то она никогда не уйдёт к другому.
5. Страх на всю жизнь остаться в тени женщины
Одна из важных причин, почему мужчина боится красивую женщину, — думает, что не догонит её по уровню дохода. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ещё одна причина, почему мужчины боятся красивых женщин, — страх навсегда оказаться в их тени. В большинстве случаев красотки добиваются огромных успехов в жизни. Начинают зарабатывать много денег, выстраивают отличную карьеру в бизнесе. Но страх у мужчин возникает на ровном месте, ведь развиваться и расти в доходе можно вместе. Если один партнёр успешен, то и второй может зарабатывать столько же.
6. Страх мужчины облажатся в постели
Другой фактор, почему мужчины избегают красивых женщин, — боятся не удовлетворить их в постели. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Распространённая причина, почему мужчина боится встречаться с красивой женщиной, — страх не удовлетворить её в интимном плане. Многие парни считают, что у прелестниц было много половых партнёров до них — и они якобы слишком привередливые. Есть, конечно, и такие. Однако большинству девушек важны чувства, а не умения мужчины в сексе. Если есть страсть, будет и оргазм.
Но бывает и обратная ситуация, когда женщины идут на свидание с мужчиной — и он пропадает с радаров. Ранее Life.ru писал про пять ошибок в поведении, из-за которых у дам не клеятся отношения с мужчинами.
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Кадр из фильма "Основной инстинкт", режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / Kinopoisk