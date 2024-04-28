Существует всего 6 причин, почему мужчины боятся красивых женщин на самом деле

Психологи до сих пор изучают, почему мужчины боятся красивых женщин. У такой болезни даже есть специальное название — калигинефобия. Страдающие ею до жути боятся даже просто начать диалог с красавицей, не говоря уже о заведении отношений. Но почему мужчины хотят и при этом обходят стороной симпатичных женщин на самом деле?

1. Неуверенность в себе

Почему мужчины боятся красивых женщин? Они думают, что недостаточно красивы, богаты и умны для таких дам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Главная причина, почему некоторые мужчины даже не пытаются познакомиться с красивыми женщинами, — неуверенность в своих силах. Парни думают, что красотка обязательно их отвергнет. Они считают себя недостойными сердца прелестницы из-за надуманных причин: плохой одежды, худощавого или полноватого телосложения, других негативных характеристик. Поэтому даже не пытаются завести диалог.

2. Ошибочная уверенность в том, что у красавицы завышенные ожидания

Ещё одна особенность, почему мужчине красивые женщины могут быть не по нраву, — ошибочное представление об их потребностях. У многих представителей сильного пола сложился стереотип, что красавицам нужен партнёр с миллионами в кармане, квартирой в центре города и люксовым автомобилем.

Однако многие красотки ничем не отличаются от остальных "адекватных" женщин. Большинству из них просто нужен сильный, смелый мужчина, на которого всегда можно опереться. Главное — быть надёжным человеком и стремиться достичь успеха в жизни.

3. Боятся повышенного внимания к своей женщине и её измены

Ещё один страх мужчин заключается в том, что красотка может оказаться им неверна. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Другая причина, почему мужчины после 20–30 лет боятся заводить отношения с красивыми женщинами, — разбитое сердце. Если они в юности встречались с симпатичной девушкой, а она им изменила, то психологическая травма останется на всю жизнь. Такие парни считают, что все симпатичные девицы легкодоступны и в любой момент могут предать. Однако страх мужчин в этом случае необоснован. Изменить может любой человек вне зависимости от внешности и других характеристик.

4. Боязнь бороться за женщину

Ещё один из страхов мужчин, который мешает заводить отношения с красивыми женщинами, — боязнь, что к ней будут "подкатывать" другие молодые люди. В результате за сердце красотки придётся сражаться. Не все представители сильного пола готовы к такому, поскольку считают, что уступят в конкурентной борьбе более симпатичному, молодому противнику.

Но такой страх мужчин тоже необоснован. Следует понять одну вещь: если он любит и уважает женщину, закрывает её потребности, то она никогда не уйдёт к другому.

5. Страх на всю жизнь остаться в тени женщины

Одна из важных причин, почему мужчина боится красивую женщину, — думает, что не догонит её по уровню дохода. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё одна причина, почему мужчины боятся красивых женщин, — страх навсегда оказаться в их тени. В большинстве случаев красотки добиваются огромных успехов в жизни. Начинают зарабатывать много денег, выстраивают отличную карьеру в бизнесе. Но страх у мужчин возникает на ровном месте, ведь развиваться и расти в доходе можно вместе. Если один партнёр успешен, то и второй может зарабатывать столько же.

6. Страх мужчины облажатся в постели

Другой фактор, почему мужчины избегают красивых женщин, — боятся не удовлетворить их в постели. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Распространённая причина, почему мужчина боится встречаться с красивой женщиной, — страх не удовлетворить её в интимном плане. Многие парни считают, что у прелестниц было много половых партнёров до них — и они якобы слишком привередливые. Есть, конечно, и такие. Однако большинству девушек важны чувства, а не умения мужчины в сексе. Если есть страсть, будет и оргазм.