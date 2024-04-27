Психолог назвал причины, почему мужчина долго не делает предложение, и рассказал, как ему помочь

Залезть к мужчине в голову и узнать причины довольно сложно. Спросить напрямую: "Почему до сих пор замуж не зовёшь?" тоже не представляется возможным. Но давайте всё же попытаемся узнать, что именно скрывается за таким поведением мужчины и заставляет его бояться брака как огня.

Почему мужчины боятся жениться

Как помочь мужчине преодолеть страхи, чтобы он сделал предложение. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По словам психолога, мужчина может бояться вступления в брак, если он считает себя недостаточно взрослым: мол, не уверен, что твёрдо стоит на ногах для такого серьёзного шага. Также бойфренд не будет делать предложение, если не уверен в своих чувствах или в своей партнёрше. Ну а кто будет связывать жизнь с девушкой, которая не подходит под описание "той самой"? Негативный прошлый опыт — в ту же копилку причин, почему мужчина не зовёт замуж.

"Некоторые мужчины просто могут не считать брак чем-то необходимым для подтверждения своей любви и приверженности", — считает психолог Ольга Романив.

Кроме того, причиной долгих сомнений могут быть финансовые проблемы. Как делать предложение, если не можешь позволить себе свадьбу? А может быть, загвоздка кроется в семье молодого человека: ему могут просто не разрешать жениться из-за какого-нибудь конфликта. На худой конец, парень понял, что у вас разные планы на жизнь и привязывать себя друг к другу нет никакого смысла.

Как помочь мужчине решиться на брак

Психолог рассказал, почему мужчины не спешат жениться и как им помочь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если мужчина сомневается и не спешит делать предложение, как говорит психолог "Вечерней Москве", помочь принять решение можно, обсудив его страхи и опасения. Если он боится потери свободы, следует объяснить, что брак совсем не обязательно связан с ограничениями. Напротив, крепкий союз и поддержка могут дать большую свободу и мотивацию мужчине для развития как личности. Также стоит обсудить, какие аспекты жизни он считает важными и как они могут быть сохранены после женитьбы.