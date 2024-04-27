Психолог объяснил, как не проморгать интернет-зависимость у ребёнка

Подростков нужно ограничивать в пользовании смартфонами, предупредил клинический психолог Станислав Самбурский в интервью "Газете.ru".

Зависимость от гаджетов появляется по ряду причин. Одна из них — раннее знакомство с телефоном, которое происходит из-за того, что родители таким образом хотят отдохнуть. Но этим поступком они лишают ребёнка возможности познавать мир, делать что-то руками, прикладывать усилия для достижения результата. Кроме того, ролики и онлайн-игры помогают ребёнку получить быстрый эндорфин — гормон удовольствия, и у него развивается зависимость. Таким образом, вся ответственность ложится на родителей. Однако, по мнению врача, из этой ситуации можно выйти, нагрузив ребёнка занятиями.

"Чрезмерная загруженность лишает живого общения со сверстниками. Здоровую коммуникацию заменяет телефон с играми, весёлыми роликами и чатами. Что ещё хуже, это происходит в кровати. Вместо того чтобы уснуть, подросток часами скроллит ленту. Как правило, за зависанием в Интернете сидит отсутствие настоящих, а не навязанных родителями интересов — в результате посидеть в Интернете становится отдушиной от давления родителей", — пояснил Самбурский.

Также дети могут чрезмерно увлекаться смартфонами, когда им трудно общаться со сверстниками. В телефоне же общение облегчается тем, что там можно не отвечать на сообщения сию же минуту. А то и вовсе можно заблокировать неприятного собеседника. То, что у ребёнка интернет-зависимость, можно понять, если он плохо спит, раздражителен, у него снижена успеваемость, есть боли в спине и шее, ухудшено зрение, он плохо ест и не всегда моется.

В итоге подросток выпадает из социальной жизни, испытывает физические и психические проблемы, сводит к минимуму контакты с людьми. Такие дети часто становятся жертвами интернет-травли. Эти подростки с трудом решают конфликты вживую, а без этого ко взрослой жизни будет адаптироваться тяжело. Более того, став взрослым, человек будет искать быстрые удовольствия в алкоголе и запрещённых веществах. Снижается и эмоциональный интеллект из-за того, что аморальные видео не поддаются критике и начинают восприниматься как норма.

Детьми, сидящими в Интернете, легко пользуются мошенники. Эти подростки чаще подвержены стрессу и всплескам тревожности, резюмировал врач.