Врачи предупреждают: Скроллинг ленты соцсетей на унитазе — прямой путь к геморрою
Колопроктолог Родимов: Использование гаджетов на унитазе приводит к геморрою
Использование гаджетов на унитазе приводит к геморрою. Обложка © Freepik / gpointstudio
Заболевание, характеризующееся воспалением и увеличением вен в области прямой кишки и анального отверстия, называется геморрой. Частой причиной его развития среди современных людей является длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты. Об этом рассказал врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук Сергей Родимов.
"Согласно статистике, это заболевание диагностируется у 145 человек на одну тысячу взрослого населения", — объяснил он в разговоре с РИАМО.
По словам специалиста, зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана. Пациенты признаются, что пользуются гаджетами во время дефекации, что растягивает процесс на 20–25 минут и увеличивает давление внутри брюшной полости. Это и приводит к напряжению и растяжению вен в области прямой кишки, подчеркнул Родимов.
Ранее колопроктолог объяснил, как не заработать геморрой в офисе. Вынужденное длительное сидение за компьютером на работе и дома, за рулём автомобиля сопровождается постоянным застоем кровообращения в органах малого таза, в основном в прямой кишке.