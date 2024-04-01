Врачи предупреждают: Скроллинг ленты соцсетей на унитазе — прямой путь к геморрою

Заболевание, характеризующееся воспалением и увеличением вен в области прямой кишки и анального отверстия, называется геморрой. Частой причиной его развития среди современных людей является длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты. Об этом рассказал врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук Сергей Родимов.

"Согласно статистике, это заболевание диагностируется у 145 человек на одну тысячу взрослого населения", — объяснил он в разговоре с РИАМО.

По словам специалиста, зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана. Пациенты признаются, что пользуются гаджетами во время дефекации, что растягивает процесс на 20–25 минут и увеличивает давление внутри брюшной полости. Это и приводит к напряжению и растяжению вен в области прямой кишки, подчеркнул Родимов.