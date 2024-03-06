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6 марта, 02:45

Колопроктолог рассказал, какие виды спорта могут привести к геморрою

Колопроктолог Винников: Бодибилдинг, тяжёлая атлетика и борьба чреваты геморроем

Силовые виды спорта: бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, борьба — способствуют развитию геморроя. Кроме того, это заболевание нередко встречается у профессиональных велосипедистов и фигуристов.

"Во время спортивных тренировок и поднятия тяжестей на мышцы и органы малого таза (зона прямой кишки и низ живота) оказывается чрезмерная нагрузка, что может вызвать воспаление и выпадение геморроидальных узлов, а иногда даже ректальное кровотечение", — рассказал "Газете.ru" врач-колопроктолог "СМ-Клиники" Алексей Винников.

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По словам специалиста, геморрой проявляется болезненным жжением и зудом в аноректальной области и кровянистыми выделениями при дефекации. В основании ануса при этом появляются "шишки" — выпавшие внутренние геморроидальные узлы. Если не прислушиваться к советам врачей и продолжать тренироваться, ситуация может обостриться.

Если у спортсмена уже диагностирована острая или хроническая форма геморроя, нужно свести нагрузку на тазовые мышцы к минимуму, советует колопроктолог. То есть выполнять только общеукрепляющие упражнения, а если приходится делать силовые — не тужиться и не задерживать надолго дыхание. От таких упражнений, как приседания со штангой, подъём штанги с пола, необходимо вовсе отказаться, потому что они повышают внутрибрюшное давление.

Помогут сгладить симптомы геморроя такие виды спорта, как плавание и пилатес. Они снимут напряжение в области брюшной полости и обеспечат равномерную нагрузку на область малого таза. А улучшить кровообращение в этой зоне помогут лечебная гимнастика, стретчинг (растяжка), бег и аэробика, заключил врач.

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А ранее офисному планктону перечислили приёмы, которые спасут от геморроя. В частности, врач посоветовал посвящать физическим упражнениям не менее 30 минут в день пять раз в неделю, вставать из-за стола каждые 30–60 минут и делать разминку, забыть про лифты и подниматься по лестнице. Кроме того, нужно соблюдать гигиену и следить за питанием.

Обложка ©

Unsplash / Alora Griffiths

Лариса Сафронова
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