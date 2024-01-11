Офисному планктону назвали 5 правил, которые спасут от геморроя Врач Долгопятов: Чаще поднимайтесь по лестнице для профилактики геморроя 11 января, 10:15 Чаще поднимайтесь по лестнице для профилактики геморроя. Обложка © Shutterstock

Люди, ведущие сидячий образ жизни, нередко сталкиваются с "деликатной проблемой". О ней не принято говорить вслух, но, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 50% взрослого населения в той или иной степени страдают от геморроя. Возникает он в результате застоя крови в органах малого таза с образованием геморроидальных узлов, которые могут кровоточить, воспаляться, выпадать и тромбироваться. О том, как сохранить здоровье, даже работая в офисе, Лайфу рассказал врач-колопроктолог Игорь Долгопятов.

Геморрой развивается вследствие разных причин, но одной из главных является низкая физическая активность, которая характерна для большинства офисных работников. В сочетании с длительным пребыванием в сидячем положении, низкой энергозатратой и малым расходованием калорий она становится основным "спусковым механизмом" для развития геморроя Игорь Долгопятов Врач-колопроктолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

Можно ли, работая за столом в течение восьми часов в день, избежать геморроя или уменьшить его проявления? Для этого важно соблюдать следующие рекомендации.

Повысьте физическую активность. Стремитесь ходить пешком, заниматься спортом, делать зарядку, танцевать, плавать и совершать любую другую двигательную активность, которая улучшает кровообращение. Кроме того, так вы сможете укрепить мышцы, израсходовать калории и улучшить настроение. Рекомендуется посвящать физическим упражнениям не менее 30 минут в день пять раз в неделю, советует Долгопятов.

Делайте перерывы в работе. Даже если вам сложно выкроить время на целенаправленные занятия спортом, риск развития геморроя можно снизить непосредственно на своём рабочем месте. Для этого: вставайте из-за стола каждые 30–60 минут, делайте разминку, меняйте позу, расслабляйте мышцы;

используйте стул с удобной спинкой, поддерживающей осанку;

поднимайтесь по лестнице, а не на лифте;

используйте велотренажёр или беговую дорожку непосредственно в офисе, если есть такая возможность.

Следите за питанием. Включайте в рацион больше продуктов с высоким содержанием клетчатки — к ним относятся фрукты, овощи, злаки, бобовые. Клетчатка способствует нормализации работы кишечника, улучшает перистальтику, предотвращает запоры и избыточное напряжение при дефекации. Пейте достаточно воды — не менее 1,5–2 литров в день. Избегайте жирной, острой, солёной, копчёной пищи, а также алкоголя, кофе, газированных напитков — эти продукты раздражают слизистую оболочку кишечника и способствуют воспалению геморроидальных узлов.

Соблюдайте гигиену. Используйте мягкую туалетную бумагу или влажные салфетки, не содержащие спирта и ароматизаторов. Промывайте анальную область тёплой водой без мыла.

Обратитесь к врачу. Если вы заметили у себя симптомы геморроя, не стесняйтесь и не откладывайте визит к проктологу. Чем раньше взять ситуацию под контроль, тем больше шансов на успешное лечение заболевания и предотвращение осложнений. При этом не злоупотребляйте мазями и свечами от геморроя без назначения врача, так как они могут иметь побочные эффекты и привыкание.

"Важно понимать: геморрой — это сигнал о том, что вашему организму нужны перемены. Не игнорируйте проблему, не стыдитесь её, не старайтесь справиться самостоятельно", — добавил врач-колопроктолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

Сидячий образ жизни вызывает застойные явления в области таза, а они в свою очередь могут привести к развитию нескольких патологий. Ранее Лайф рассказывал о простых нагрузках, которые помогут справиться с последствиями офисной работы.

Авторы Андрей Горяничев