Врач перечислила неожиданные болезни, которые способна вылечить физиотерапия

Физиотерапия может вылечить различные заболевания, в том числе геморрой и простуду. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала заведующая восстановительным отделением Видновской РКБ Светлана Малиновская.

"Мы бесконечно лечим простудные заболевания. Лечим неврологию, постинсультные состояния, имеется в виду ишемический инсульт, параличи, поражение нерва. Даже геморрой можно вылечить с помощью физио", — подчеркнула специалист.

По её словам, физиотерапию часто назначают не только неврологи и педиатры, но и травматологи. Она может помочь при артроскопии коленного сустава или переломе. Врач объяснила, что также бывает, когда лекарство невозможно ввести через ЖКТ или с помощью укола, и тогда физиотерапевты делают это с помощью электрофореза.

"Бронхоспазмы мы снимаем у детей с помощью электрофореза кальция", — привела пример Малиновская.