"У меня "там" болит!": Как преодолеть стыд перед проктологом и не проглядеть смертельный недуг

Многие россияне смущаются и боятся ходить к проктологу. Такое отношение к медикам этой специальности по большей части навеяно мифами, рассказала Лайфу врач-колопроктолог, хирург, онколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ имени Ломоносова Татьяна Гарманова.

Татьяна Гарманова. Фото. Предоставлено Лайфу

"Зачем вообще ходить к проктологу? Вопрос риторический. Мы, врачи, не первый год говорим, что заболевания гораздо легче профилактировать, чем лечить. Это можно сделать двумя путями — или с помощью ранней диагностики, или с помощью исключения факторов риска. И то и другое актуально для колопроктологии", — говорит собеседница Лайфа.

Некоторые из факторов риска не всегда очевидны для пациента, и во время приёма врач обратит на них его внимание. По словам Гармановой, рекомендации специалиста, при условии их соблюдения, помогут снизить риски развития серьёзных проблем со здоровьем.

Практика показывает, что лишь малая часть пациентов приходят к проктологу в профилактических целях, уточнила врач. В основном люди не приходят, потому что они смущены тем, что "проблема неудобная" и им страшно из-за того, что процедура будет неприятной. Иногда люди не записываются на приём из-за неприятного опыта посещения проктолога в прошлом.

"Не спорю, в проктологии есть не очень приятные исследования, из-за которых пациенты также не идут на приём. Например, ректороманоскопия, от которой, кстати, сейчас мы полностью отказались, так как она не только приносит дискомфорт пациентам, но и не слишком информативна", — успокоила Гарманова.

Врач рассказала, что, по её опыту, с визитом к проктологу по большей части не спешат именно пациенты-женщины. У них проктологические проблемы часто могут возникать во время беременности, в течение родов и после них, после чего им приходится претерпевать дискомфорт и нарушение качества жизни, пренебрегая походом к специалисту, ошибочно думая, что таковы неизбежные последствия родов. Это миф, в который нельзя верить, подчеркнула Татьяна, проблемы этого характера очень даже решаемы.

"Могу сказать, что большинство наших пациентов приходят на повторные приёмы вполне охотно даже в том случае, если их ничего не беспокоит — только для того чтобы убедиться, что с их здоровьем всё в порядке. Проктолог — это не страшно и не больно. Важно помнить, что визит к такому специалисту может сохранить вам жизнь и здоровье, не допустив развития смертельно опасных заболеваний в будущем", — подытожила Гарманова.