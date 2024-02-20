Врач оценила метод россиянина, который пытался вылечить геморрой с помощью картошки Врач Лебедева: Народные методы при лечении геморроя не работают 20 февраля, 11:58 Обложка © Shutterstock

Крылатая фраза "Нажить геморрой" чаще используется в контексте появления у человека проблем, которые можно было бы предотвратить. Это применимо и к самому заболеванию, которое чаще всего является следствием того, что человек несвоевременно обратился к врачу. Причинами геморроя также являются сидячая работа, малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки. Большинство пациентов стесняются при появлении первых симптомов заболевания обращаться к врачу, считая это достаточно деликатной проблемой. Из-за этого многие прибегают порой к самым странным "народным" методам. Об их опасности Life.ru рассказала врач-колопроктолог Екатерина Лебедева.

Многие пациенты считают, что геморрой = операция. Но это не так. Есть современные методы лечения, которые позволяют обойтись без хирургии, но только при своевременном обращении. Самое опасное, когда человек открывает Интернет, вбивает в поисковике симптомы и далее начинает заниматься самолечением по советам Всемирной сети, в том числе используя методы нетрадиционной медицины. Это может повлечь осложнения и переход заболевания в следующую стадию. Екатерина Лебедева Врач-колопроктолог клиники "Будь здоров"

Один из таких "советов" — лечение с помощью свечей из картофеля, компрессов из растительного масла и мёда, употребления зелёного чая и питания, насыщенного клетчаткой. Однако, как предупреждает врач, если симптомы уже появились, то сколько чая ни пей, сколько овощей ни ешь, они не пройдут, поэтому стоит лечиться только под контролем специалиста.

"То же самое касается ректальных свечей, травяных настоев или ванночек. Если бы свечами и травами можно было вылечить геморрой, то не было бы столько пациентов, которых я ежедневно направляю на медикаментозное, а то и хирургическое лечение из-за того, что упущено время", — подчеркнула колопроктолог клиники "Будь здоров".

По её словам, это "деликатное" заболевание лучше всего поддаётся медикаментозному и малоинвазивному лечению на ранних стадиях, ну а в худшем случае всё заканчивается радикальным оперативным вмешательством. Поэтому врача-колопроктолога стоит посещать хотя бы раз в год в рамках ежегодного чекапа здоровья. При необходимости вам назначат комплексное лечение.

Среди современных методов лечения можно отметить также лазерную деструкцию геморроидальных узлов, склеротерапию и лигирование узлов латексными кольцами.

Кстати, ранее подмосковные врачи спасли пациента, который решил воспользоваться "народными" методами лечения геморроя: мужчину с картофелем в заднем проходе доставили в больницу в Ступине. Чтобы извлечь 15-сантиметровый корнеплод, даже потребовалась операция.

Авторы Андрей Горяничев