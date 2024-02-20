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Врач оценила метод россиянина, который пытался вылечить геморрой с помощью картошки

Врач Лебедева: Народные методы при лечении геморроя не работают

20 февраля, 11:58
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Крылатая фраза "Нажить геморрой" чаще используется в контексте появления у человека проблем, которые можно было бы предотвратить. Это применимо и к самому заболеванию, которое чаще всего является следствием того, что человек несвоевременно обратился к врачу. Причинами геморроя также являются сидячая работа, малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки. Большинство пациентов стесняются при появлении первых симптомов заболевания обращаться к врачу, считая это достаточно деликатной проблемой. Из-за этого многие прибегают порой к самым странным "народным" методам. Об их опасности Life.ru рассказала врач-колопроктолог Екатерина Лебедева.

Многие пациенты считают, что геморрой = операция. Но это не так. Есть современные методы лечения, которые позволяют обойтись без хирургии, но только при своевременном обращении. Самое опасное, когда человек открывает Интернет, вбивает в поисковике симптомы и далее начинает заниматься самолечением по советам Всемирной сети, в том числе используя методы нетрадиционной медицины. Это может повлечь осложнения и переход заболевания в следующую стадию.

Екатерина Лебедева

Врач-колопроктолог клиники "Будь здоров"

Многие пациенты считают, что геморрой = операция. Но это не так. Есть современные методы лечения, которые позволяют обойтись без хирургии, но только при своевременном обращении. Самое опасное, когда человек открывает Интернет, вбивает в поисковике симптомы и далее начинает заниматься самолечением по советам Всемирной сети, в том числе используя методы нетрадиционной медицины. Это может повлечь осложнения и переход заболевания в следующую стадию.
Многие пациенты считают, что геморрой = операция. Но это не так. Есть современные методы лечения, которые позволяют обойтись без хирургии, но только при своевременном обращении. Самое опасное, когда человек открывает Интернет, вбивает в поисковике симптомы и далее начинает заниматься самолечением по советам Всемирной сети, в том числе используя методы нетрадиционной медицины. Это может повлечь осложнения и переход заболевания в следующую стадию.

Один из таких "советов" — лечение с помощью свечей из картофеля, компрессов из растительного масла и мёда, употребления зелёного чая и питания, насыщенного клетчаткой. Однако, как предупреждает врач, если симптомы уже появились, то сколько чая ни пей, сколько овощей ни ешь, они не пройдут, поэтому стоит лечиться только под контролем специалиста.

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"То же самое касается ректальных свечей, травяных настоев или ванночек. Если бы свечами и травами можно было вылечить геморрой, то не было бы столько пациентов, которых я ежедневно направляю на медикаментозное, а то и хирургическое лечение из-за того, что упущено время", — подчеркнула колопроктолог клиники "Будь здоров".

По её словам, это "деликатное" заболевание лучше всего поддаётся медикаментозному и малоинвазивному лечению на ранних стадиях, ну а в худшем случае всё заканчивается радикальным оперативным вмешательством. Поэтому врача-колопроктолога стоит посещать хотя бы раз в год в рамках ежегодного чекапа здоровья. При необходимости вам назначат комплексное лечение.

Среди современных методов лечения можно отметить также лазерную деструкцию геморроидальных узлов, склеротерапию и лигирование узлов латексными кольцами.

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Кстати, ранее подмосковные врачи спасли пациента, который решил воспользоваться "народными" методами лечения геморроя: мужчину с картофелем в заднем проходе доставили в больницу в Ступине. Чтобы извлечь 15-сантиметровый корнеплод, даже потребовалась операция.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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