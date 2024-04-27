Россиянам рассказали, как правильно отдыхать на майские праздники. Нужно переключить мышление Психолог Девятка: Для отдыха нужно переключать мышление, а не деятельность 27 апреля, 08:54 Для отдыха нужно переключать мышление, а не деятельность. Обложка © Freepik

Традиционно многие считают, что один из лучших видов отдыха — это переключение с одной деятельности на другую. Но оказалось, что это ошибка, так как такой способ всё равно активизирует нервную систему и человек продолжает утомляться. Поэтому психолог Анна Девятка дала правильные советы на предстоящие майские выходные. По её словам, отдых — это переключение видов мышления.

"Хорошо бы со словесно-логического и предметно-деятельного переключиться на мышление образное. То есть полюбоваться природой или, например, посмотреть фильм, который не требует [особой] интеллектуальной обработки. То есть максимально голову разгрузить", — посоветовала психолог в беседе с RT.

Кроме того, эксперт рекомендует воздержаться от употребления алкоголя и переедания, которые только "ослабляют организм". Одна из ошибок в том, что люди пытаются перескочить от ощущения усталости к развлечениям, из-за чего происходит переключение с одной деятельности на другую и не происходит расслабления и восстановления. В результате многие люди чувствуют себя разбитыми.

Если на майских вы хотите сходить на выставки и в музеи, при выборе программы отдыха Девятка рекомендует отталкиваться от интересов, потому что если у человека полное непонимание, что он тут делает, то это только усугубляет ситуацию.

"Например, когда родители пытаются привести насильно детей на выставку или жёны уговаривают мужей пойти с ними куда-то, а те сопротивляются, не понимая, зачем куда-то идти, то, конечно же, удовольствия никто не получит", — резюмировала психолог.

Ранее была названа скрытая опасность популярной фразы "дожить до майских". Это выражение, которое часто звучит во многих коллективах. Однако завышенные ожидания от праздников могут сигнализировать о синдроме отложенной жизни.

Авторы Евгения Мосс