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26 апреля, 10:02

Нарколог рассказал, как выпивать в майские праздники, чтобы это не превратилось в запой

Нарколог Шуров призвал россиян не уходить в запой на майских праздниках

Нарколог выступил против запоев на майские праздники. Фото © Freepik

Нарколог выступил против запоев на майские праздники. Фото © Freepik

Майские праздники ассоциируются у многих россиян с шумными застольями, однако психиатр-нарколог Василий Шуров предостерёг от майского запоя, особенно людей, которые и без того редко выпивают.

"Не нужно планировать запой, в идеале вообще не пить, развлекаться другими способами, но в мае очень холодно. Людям надо согреваться, поэтому я понимаю, что для большинства не пить — это не вариант", отметил нарколог в беседе с NEWS.ru.

Он также объяснил, что скорость переработки этанола — 10 мл/ч, если выпить слишком много, ваша печень "захлебнётся", поэтому выпивать стоит медленно, придерживаться коктейльной культуры: пить медленно и только слабоалкогольные напитки. Однако лучше вовсе отказаться от алкоголя.

Союз борьбы за трезвость не поддержал запрет на продажу алкоголя в майские
Союз борьбы за трезвость не поддержал запрет на продажу алкоголя в майские

Ранее на тему употребления алкоголя в майские праздники высказывался один из депутатов Госдумы. Он выступил с предложением ограничить продажу горячительных напитков в это время.

Мирон Сидоров
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