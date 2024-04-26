Нарколог рассказал, как выпивать в майские праздники, чтобы это не превратилось в запой

Майские праздники ассоциируются у многих россиян с шумными застольями, однако психиатр-нарколог Василий Шуров предостерёг от майского запоя, особенно людей, которые и без того редко выпивают.

"Не нужно планировать запой, в идеале вообще не пить, развлекаться другими способами, но в мае очень холодно. Людям надо согреваться, поэтому я понимаю, что для большинства не пить — это не вариант", — отметил нарколог в беседе с NEWS.ru.

Он также объяснил, что скорость переработки этанола — 10 мл/ч, если выпить слишком много, ваша печень "захлебнётся", поэтому выпивать стоит медленно, придерживаться коктейльной культуры: пить медленно и только слабоалкогольные напитки. Однако лучше вовсе отказаться от алкоголя.