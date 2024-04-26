Нарколог рассказал, как выпивать в майские праздники, чтобы это не превратилось в запой
Нарколог Шуров призвал россиян не уходить в запой на майских праздниках
Нарколог выступил против запоев на майские праздники. Фото © Freepik
Майские праздники ассоциируются у многих россиян с шумными застольями, однако психиатр-нарколог Василий Шуров предостерёг от майского запоя, особенно людей, которые и без того редко выпивают.
"Не нужно планировать запой, в идеале вообще не пить, развлекаться другими способами, но в мае очень холодно. Людям надо согреваться, поэтому я понимаю, что для большинства не пить — это не вариант", — отметил нарколог в беседе с NEWS.ru.
Он также объяснил, что скорость переработки этанола — 10 мл/ч, если выпить слишком много, ваша печень "захлебнётся", поэтому выпивать стоит медленно, придерживаться коктейльной культуры: пить медленно и только слабоалкогольные напитки. Однако лучше вовсе отказаться от алкоголя.
Ранее на тему употребления алкоголя в майские праздники высказывался один из депутатов Госдумы. Он выступил с предложением ограничить продажу горячительных напитков в это время.