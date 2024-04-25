Союз борьбы за трезвость не поддержал запрет на продажу алкоголя в майские Общественник Головин: Ограничение продажи алкоголя в мае не решит проблем 25 апреля, 15:05 Эксперты считают, что ограничение продажи алкоголя в майские праздники не решит проблем. Обложка © Freepik

Запрет на продажу алкоголя в майские праздники не сработает в лучшую сторону, так как люди, желающие выпить, найдут спиртное, несмотря ни на что. Об этом Ura.ru рассказал гендиректор "Евразийской ассоциации здоровья", член правления Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин.

Эксперт считает, что сегодня "алкоголизмом заражены все слои населения" и проблема зависимости крайне глубоко проникла в общество. Поэтому запрет на продажу спиртного в майские праздники — это не очень эффективное решение проблемы, отмечает Головин.

Сам он предлагает бороться с проблемой более радикально: вводить ограничения на продажу в течение всего года, а также увеличить количество часов, в которые спиртное нельзя продавать. Также среди предложений — увеличение расстояния между алкомагазинами и социальными, спортивными, другими объектами. Кроме того, Головин призывает не забывать о пропаганде.

"Только лишь запреты никогда не дают долгосрочного эффекта, тут поможет комплексная работа. Нужно снизить не только предложение, но и спрос. Населению должны говорить правду, что алкоголь — это продукт наркотического яда, от которого гибнут люди. Когда на центральных телеканалах показывали антиалкогольные ролики, количество продаж такой продукции начало снижаться. Активная пропаганда играет большую роль", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились с предложением запретить в России продажу алкоголя в майские праздники. Автор инициативы выразил уверенность в том, что эта мера позволит дополнительно защитить здоровье соотечественников, а также будет посылом о бережном и более уважительном отношении к Дню Победы.

Авторы Мирон Сидоров