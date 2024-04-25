В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

В России в майские праздники необходимо запретить продажу алкоголя. С таким предложением один из депутатов Госдумы обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причина — в майские регулярно происходят пьяные ДТП, драки и прочие преступления.

"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая", — приводит РИА "Новости" текст обращения парламентария к главе кабмина.

Автор инициативы выразил уверенность в том, что запрет на продажу спиртных напитков в период предстоящих длинных выходных позволит дополнительно защитить здоровье соотечественников, а также станет эффективным барьером по "недопущению излишнего потребления алкоголя" россиянами. Кроме того, как считает депутат, такой запрет на День Победы будет посылом о бережном и более уважительном отношении к памяти о Великой Отечественной войне и ветеранам.