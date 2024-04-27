Названа скрытая опасность популярной фразы "дожить до майских"

Есть такая фраза "дожить до майских", которая звучит во многих коллективах. Однако завышенные ожидания от праздников могут сигнализировать о синдроме отложенной жизни, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова. По её словам, чтобы не разочаровываться, нужно жить весь год полноценной жизнью.

"Лучше все дела делать постепенно, а не по мере наступления каких-либо важных дат и событий, рутинно всё это выполнять и быть, не побоюсь этого слова, в моменте, работать и жить здесь и сейчас, дабы не откладывать жизнь на потом", — рассказала Лысакова.

Она обратила внимание на то, что слова "продержаться" и "дожить" в контексте ожидания праздников свидетельствуют о выгорании. Это бывает, потому что стандартный график 5/2 не всем подходит. У таких людей за выходные не успевают "перезагрузиться" мозги. Этим сотрудникам лучше задуматься либо о гибридном графике, либо о смене деятельности.