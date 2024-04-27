С 1 мая рубль ждёт необычный прогноз: На каком уровне окажется курс валют На валютном рынке складывается интересная ситуация. С одной стороны, Центробанк сохранил высокую ключевую ставку и это поддержит рубль. С другой, появляются новые факторы влияния на курс валют. Что ждёт рубль с 1 мая? 26 апреля, 21:27 С 2 мая на рынке ждут событий, которые повлияют на курс рубля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Что будет влиять на курс рубля

В начале мая на движение курса рубля будут оказывать существенное влияние несколько факторов. Их перечислил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Во-первых, решение по продлению обязательной продажи экспортной валютной выручки. Ожидается, что эти требования будут действовать как минимум до конца апреля 2025 года, а не только до конца 2024 года, как предполагалось ранее. Это должно оказать дополнительную поддержку рублю, ограничивая отток капитала из страны.

Во-вторых, активность компаний-экспортёров в рамках приближающегося пика налоговых выплат, приходящихся на 2 мая. Повышенный спрос экспортёров на рублёвую ликвидность традиционно поддерживает национальную валюту.

В-третьих, позиция российских властей в отношении налоговых условий для бизнеса. Участники рынка ждут детального обсуждения этой темы в середине мая. Большая определённость в налоговой сфере окажет позитивное влияние на деловой климат.

В-четвёртых, динамика ключевых внешних факторов, таких как цены на нефть, геополитическая ситуация, процентные ставки ФРС. Ухудшение макроэкономической статистики США и риски перебоев поставок нефти из региона Ближнего Востока пока оказывают слабое влияние на рубль. Ситуация ежедневно меняется, поэтому рубль может в любое время оказаться под давлением.

На динамику отечественной валюты в начале мая будет оказывать влияние денежно-кредитная политика Банка России: высокая ставка и жёсткая риторика регулятора будут сдерживать ослабление рубля. Также повлияет геополитическая обстановка: новые санкции негативно отражаются на валютном курсе. Скажется и динамика доллара США, евро и юаня.

— Совсем недавно мы наблюдали, как резкое укрепление доллара США привело к падению не только рубля, но и других мировых валют. Больше других пострадала иена. Также на динамику рубля влияют объёмы покупки валюты ЦБ РФ. В период с 5 апреля 2024 года по 7 мая ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в рублёвом эквиваленте 11,2 млрд. Для рубля это ослабляющий фактор, покупаем валюту, выбрасываем на рынок рублёвую ликвидность, — рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

На каком уровне будет курс рубля

В начале мая с учётом праздников резких скачков от рубля не ждут, только в случае резкого ухудшения внешнего фона. Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 91,5–92,5, евро/рубль — в коридоре 97,5–98,5, а юань/рубль — 12,50–12,90. Такой прогноз сделала Анна Кокорева.

— На курс рубля по-прежнему очень сильно влияют проинфляционные факторы, и в ближайшее время они останутся определяющими. Поскольку ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на текущем уровне, это отчасти будет нивелировать влияние инфляции, но вместе с тем, пусть и опосредованно, она будет "вымывать" валюту с внутреннего рынка. Сейчас за доллар дают 92,28 рубля, за евро — 99,03 рубля и 13 рублей за юань. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94–95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань, — отметил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Самое важное из коммуникации Банка России заключается в том, что период высоких ставок с нами надолго. Двузначными они могут перестать быть только в конце 2025 года. ЦБ сохранил ставку, но ужесточил сигнал и ожидает, что "инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале".

В этом году инфляция к цели Центробанка не вернётся, только приблизится — по обновлённому прогнозу. Это означает, что люди продолжат нести деньги в банки под выгодные ставки, а кредитование продолжит замедляться. Долгосрочно — это фактор "за" рубль, за его поддержку, но краткосрочно рубль на торгах не реагирует на ставку. Так прокомментировал ситуацию аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Владислав Антонов обратил внимание, что техническая цель по доллару находится на уровне 91,40 рубля. Внешний фон сейчас поддерживает рубль, но неизвестно, сможет ли он укрепиться после завершения налогового периода. Локально против рубля играет покупка иностранной валюты отечественными импортёрами, сокращение Центробанком в апреле продаж китайской валюты, а также иногда повышающийся спрос от сделок по покупке иностранного бизнеса, покидающего Россию. Если покупатели нефти смогут вернуть цену на Brent выше 90 долларов за баррель, то пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 90–94.

— Впереди майские "каникулы", поэтому на данный период курс рубля, вероятно, останется вблизи уровней закрытия текущей недели. ЦБ сохранил учётную ставку на уровне 16%, что в совокупности с ожиданием пролонгации обязательств продаж валютной выручки экспортёрами обеспечивает надёжную поддержку рублю, — считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Что касается технического анализа, то сейчас цена пары доллар/рубль сформировала краткосрочный нисходящий тренд, где ключевой уровень сопротивления пролегает у 92,1–92,2 рубля. Пока котировки находятся ниже него, есть шансы на укрепление до 91 и 90. Такой прогноз сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева