Мошенники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат
Депутат Бессараб: Мошенники стали обещать пенсионерам выплаты к 9 Мая
Мошенники придумали новую схему, от которой могут пострадать пенсионеры, рассказала "Ленте.ру" член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В этой связи она предупредила, что на 9 Мая все полагающиеся выплаты происходят без дополнительных звонков.
"Самое важное, что нужно запомнить: никто не будет из Социального фонда звонить с тем, чтобы узнать номер карты, номер кода, ещё какие-то личные персональные данные", — заявила Бессараб.
Она предупредила, что не нужно поддаваться на уговоры мошенников и называть свои персональные данные, код и прочее. Если у человека пытаются выведать эти сведения, можно смело класть трубку и не продолжать разговор.
Ранее Life.ru писал, что накануне 9 Мая злоумышленники могут писать в соцсетях посты, якобы собирая деньги для ветеранов. Но такую информацию нужно несколько раз проверять, прежде чем реагировать на неё.
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