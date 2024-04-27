Мошенники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат

Мошенники придумали новую схему, от которой могут пострадать пенсионеры, рассказала "Ленте.ру" член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В этой связи она предупредила, что на 9 Мая все полагающиеся выплаты происходят без дополнительных звонков.

"Самое важное, что нужно запомнить: никто не будет из Социального фонда звонить с тем, чтобы узнать номер карты, номер кода, ещё какие-то личные персональные данные", — заявила Бессараб.

Она предупредила, что не нужно поддаваться на уговоры мошенников и называть свои персональные данные, код и прочее. Если у человека пытаются выведать эти сведения, можно смело класть трубку и не продолжать разговор.